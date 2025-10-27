Gamingdator i5 9600K RTX-2080 16GB ram

Gamingdator

Moderkort - ASUS ROG Strix Z390-I GAMING

CPU - Intel Core i5-9600K - 6 kärnor / 6 trådar / 3.7 GHz (4.6 GHz Turbo) / 9MB / Socket 1151

GPU - EVGA GeForce RTX 2080 XC GAMING 8GB (08G-P4-2182-KR)

RAM - Corsair Vengeance LPX Black 16GB (2x8GB) / 2666MHz / DDR4 / CL16

Lagring system M2 - Samsung 970 EVO series SSD 500GB M.2 (MZ-V7E500BW)

Extra lagring SATA - Samsung ssd 500gb + 240gb

CPU kylade - be quiet! Dark Rock 4 Pro

PSU - Seasonic Platinum XP2 760W

Case - Fractal Design define S

Fläktar - 2x 140 front 1x 120 bak Fractal Design

Följer även med vattenblock till CPU och GPU.

GPU block - EK-Vector RTX 2080 RGB - Nickel + Acetal

CPU block - EK Supremacy MX

OBS! Delar under ingår ej i priset.

Går även att köpa till pump och radiatorer för 1000:-

Skickar med alla kopplingar mm jag har isf. Slang och vätska behövs ny.

Bör rengöras innan användning.

Radiator - EK-CoolStream RAD XE (240) Dual

Radiator - EK-CoolStream RAD PE (240) Dual

Pump - EK-XTOP Revo D5 PWM (ink. Pump)

Reservoir - EK-RES X3 110

Chassit är moddat och har mindre graciösa håltagningar för extern vattenkylning.

Kommer nyformaterad med Windows 11 Pro.

Inkl licens kopplad till hårdvaran.

Har inte installerat alla drivrutiner.

Kvitto finns i diverse nätbutiker. (Inet, Webhallen och EKWB)

Betalning sker enbart med Swish.

Läs hela annonsen här