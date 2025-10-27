Gamingdator i5 9600K RTX-2080 16GB ram

Fulis
Medlem
●
Gamingdator
Moderkort - ASUS ROG Strix Z390-I GAMING
CPU - Intel Core i5-9600K - 6 kärnor / 6 trådar / 3.7 GHz (4.6 GHz Turbo) / 9MB / Socket 1151
GPU - EVGA GeForce RTX 2080 XC GAMING 8GB (08G-P4-2182-KR)
RAM - Corsair Vengeance LPX Black 16GB (2x8GB) / 2666MHz / DDR4 / CL16
Lagring system M2 - Samsung 970 EVO series SSD 500GB M.2 (MZ-V7E500BW)
Extra lagring SATA - Samsung ssd 500gb + 240gb
CPU kylade - be quiet! Dark Rock 4 Pro
PSU - Seasonic Platinum XP2 760W
Case - Fractal Design define S
Fläktar - 2x 140 front 1x 120 bak Fractal Design
Följer även med vattenblock till CPU och GPU.
GPU block - EK-Vector RTX 2080 RGB - Nickel + Acetal
CPU block - EK Supremacy MX
OBS! Delar under ingår ej i priset.
Går även att köpa till pump och radiatorer för 1000:-
Skickar med alla kopplingar mm jag har isf. Slang och vätska behövs ny.
Bör rengöras innan användning.
Radiator - EK-CoolStream RAD XE (240) Dual
Radiator - EK-CoolStream RAD PE (240) Dual
Pump - EK-XTOP Revo D5 PWM (ink. Pump)
Reservoir - EK-RES X3 110
Chassit är moddat och har mindre graciösa håltagningar för extern vattenkylning.
Kommer nyformaterad med Windows 11 Pro.
Inkl licens kopplad till hårdvaran.
Har inte installerat alla drivrutiner.
Kvitto finns i diverse nätbutiker. (Inet, Webhallen och EKWB)
Betalning sker enbart med Swish.
