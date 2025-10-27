Forum Datorer och system Bärbara datorer Köpråd Tråd

Hjälp med värdering och köpråd

Hjälp med värdering och köpråd

Måste införskaffa mig en ny dator då jag ska börja plugga, tänkte att det hade kunnat vara kul att kunna spela lite med och ser gärna att den hade fixat cs2.

Hittade denna med uppgraderat minne till 32G
https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/datorer/lapt...

Är det en vettig dator och vad ska man betala för den isf, den är ca 1-2 år gammal.

Eller har ni några tips budget max 5000:-

Lite klent med enbart 8GB RAM, om du inte är beredd att öppna upp datorn och köpa till och installera 8GB till så hade jag letat efter annat alternativ, 16GB bör vara minimum i en modern dator. I övrigt ser den ok ut på pappret rent tekniskt om man inte behöver mer grafikprestanda än vad ett RTX2050 erbjuder.

Skrivet av shugge:

Lite klent med enbart 8GB RAM, om du inte är beredd att öppna upp datorn och köpa till och installera 8GB till så hade jag letat efter annat alternativ, 16GB bör vara minimum i en modern dator. I övrigt ser den ok ut på pappret rent tekniskt om man inte behöver mer grafikprestanda än vad ett RTX2050 erbjuder.

Den är uppgraderad till 32GB RAM. Jag har så enormt dålig koll numera, så vet ej vad ett RTX2050 har att erbjuda, klarar den cs2?
Vad är ett vettigt pris på den?

Skrivet av _manne_:

Den är uppgraderad till 32GB RAM. Jag har så enormt dålig koll numera, så vet ej vad ett RTX2050 har att erbjuda, klarar den cs2?
Vad är ett vettigt pris på den?

Sorry, jag läste ditt inlägg lite för snabbt och missade delen om uppgraderat minne. Får du den till samma pris, eller har du hittat den begagnat?

På Elgigantens sida kan du välja CS under "Se prestanda i andra spel" för att se ungefär vilken prestanda du kan förvänta dig.

Skrivet av shugge:

Sorry, jag läste ditt inlägg lite för snabbt och missade delen om uppgraderat minne. Får du den till samma pris, eller har du hittat den begagnat?

På Elgigantens sida kan du välja CS under "Se prestanda i andra spel" för att se ungefär vilken prestanda du kan förvänta dig.

Den är begagnad ca, 1-2 år.. Kan väl få den för 4500:-
Ska kika där

