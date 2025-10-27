Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 | Intel Core i5-4690k 3,5GHz | Crucial Ballistix Sport DDR3 PC12800/1600MHz CL9 2x4GB | Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC | Samsung 840 EVO Series 250GB | EVGA 650 GQ 650W | Fractal Design Define R4 |
Hjälp med värdering och köpråd
shugge
Moderator ★
●
Visa signatur
Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | LG OLED 42C4
shugge
Moderator ★
●
Visa signatur
Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | LG OLED 42C4