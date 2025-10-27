Forum Ljud, bild och kommunikation Foto och video Tråd

Göra suddig bild med text tydligare?

Är det ens möjligt att göra denna bild tydligare? Jag skulle vilja veta vad texten lyder.

(Har mailat märklarfirman för att få en tydligare bild, men dom verkar inte fatta.)
https://www.italy-sothebysrealty.com/it/vendita/immobili-di-p...

Här är den lite bättre. Högerklicka och öppna i ny flik.
Men du lär inte få nått bättre så längre du inte får en högre upplösning på bilden av mäklaren.

Hej!

Du har frågat mäklarfirman säger du. Har du gjort det på deras egna språk eller annat?

Bilden gissar jag är en inskannad bild. Det troliga är att någon har skannat i alldeles för låg upplösning, för då tappar man detaljskärpa, inte minst i text.

Jag skulle ha bett firman att skanna bilden igen, men i betydligt högre bildupplösning och jag hade då skrivit på det italienska språket.

Att göra skärpan bättre i efterhand går dessvärre inte så länge ursprungsmatetialet är i så här pass dåligt skick.

