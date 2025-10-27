Forum Datorkomponenter Kylning och överklockning av processorer Tråd

Kylare sitter fast som cement med CPUn

Medlem

Kylare sitter fast som cement med CPUn

Tja,

Har någon erfarenhet av AM4 processorer som sitter extremt fast i kylaren. Har provat allt för att få loss den. Hårtork och vrida, hällt gripen bensin på kanterna, försökt med ifixit kniv för att komma emellan. Gapet är så litet att inget kommer emellan. Vad bör man göra? Dränka i isopropol?

5600x och corsair i115 pro

Moderator

Har du möjlighet att montera tillbaka cpu:n och stressköra den så att den blir varm? Det brukar vara det knepet som rekommenderas.

Medlem
Skrivet av shugge:

Borde funka med värmepistol eventuellt hårtork i ett bra tag då?

Borde funka med värmepistol eventuellt hårtork i ett bra tag då?

Medlem

Sätt processorn i sockeln igen med kylaren på. Du bör också låsa sockeln så processorn sitter som det ska där.

Sen vrider du pumpen åt båda sidor. Lyft inte bara upp dock.

Moderator
Skrivet av Zippeer:

Borde funka med värmepistol eventuellt hårtork i ett bra tag då?

Jo, men kanske svårt att komma åt och få värmen till att spridas till just där det behövs värme för att det ska släppa.

Medlem
Skrivet av Shirazmatas:

Tja,

Har någon erfarenhet av AM4 processorer som sitter extremt fast i kylaren. Har provat allt för att få loss den. Hårtork och vrida, hällt gripen bensin på kanterna, försökt med ifixit kniv för att komma emellan. Gapet är så litet att inget kommer emellan. Vad bör man göra? Dränka i isopropol?
<Uppladdad bildlänk>
5600x och corsair i115 pro

Hade likande problem med frugans förra bygge och enda lösningen var värmepistol, vrida och vicka, mer värme och upprepa tills allt var skållhett och den ploppade loss.

Medlem
Skrivet av Fläskan:

Hade likande problem med frugans förra bygge och enda lösningen var värmepistol, vrida och vicka, mer värme och upprepa tills allt var skållhett och den ploppade loss.

Provar denna och återkommer, hur gjorde du för att vrida och vicka när den blev för varm för att röras?

Medlem

Det är som segt tuggummi; vrid med en konstant kraft över någon minut genom att hålla en konstant tryck. Rätt som det är så börjar massan ge med sig. Jag tror även att du kan prova det här som resulterar i kvicklera (olyckorna i Norge), d.v.s. att du håller ett tryck åt ena hållet, sedan vrider du åt andra hållet så att massan "geggar upp sig" och mjuknar.

Tålamod!

Medlem
Skrivet av Shirazmatas:

Provar denna och återkommer, hur gjorde du för att vrida och vicka när den blev för varm för att röras?

Om du inte kan hålla kvar fingrarna på ytan så är det över 60'C. En handduk borde fungera att hålla runt processorkanten.

Medlem

Jag skulle vilja fråga hur du gjorde när du fick den att lossna från sockeln. Drog du bara uppåt, hårt, eller lossade du haken som håller den på plats?

Medlem
Skrivet av FX9:

Jag skulle vilja fråga hur du gjorde när du fick den att lossna från sockeln. Drog du bara uppåt, hårt, eller lossade du haken som håller den på plats?

Efter att ha försökt värma och skrapa bort pastan så skruvade jag loss hela moderkortet för att nå under kylaren bättre med hårtorken. Sen så höll jag på vricka och vred och till slut åkte cpun ur sockeln. Haken satt kvar

Medlem
Skrivet av Shirazmatas:

Efter att ha försökt värma och skrapa bort pastan så skruvade jag loss hela moderkortet för att nå under kylaren bättre med hårtorken. Sen så höll jag på vricka och vred och till slut åkte cpun ur sockeln. Haken satt kvar

Då kan sockeln i värsta fall också gått sönder

Men bästa tipset jag hört här är nog att försöka montera på den igen (om det ens går) och försöka producera så mycket värme som möjligt och rucka loss samtidigt.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Shirazmatas:

Efter att ha försökt värma och skrapa bort pastan så skruvade jag loss hela moderkortet för att nå under kylaren bättre med hårtorken. Sen så höll jag på vricka och vred och till slut åkte cpun ur sockeln. Haken satt kvar

Gå till inlägget

Vänta nu hårfön?

Enklaste är nog att bara montera allt igen förutom fästanorningen till kylaren som du låter sitta löst och sen starta datorn och låta typ cinnebench köra en halvtimme.så borde kylaren nästan lossna av sig själv.

