// men vad vet jag, fråga en expert istället
Billig Linux-laptop för Omarchy - inköpstips
Jag har börjat bege mig in i Linux-träsket och vill köpa en billigare laptop. Thinkpads verkar vara konsensus bland alla Linux-nissar så blir antagligen en T480. Målet är att jobba med Omarchy och leka med Kubernetes och skript. Jag vill köpa en billig så fokus ligger på något begagnat, annars blir refurbished bra. Är en T480 overkill eller hur långt kommer man med en sådan? Och hur får man tag på en sådan dator billigt? Är det billigare på svenska marknaden eller borde man köpa från typ ebay eller nåt mer international?
Pass på datorer.
Men finns det nån speciell anledning till att börja med en obskyr dist som "ingen" använder?
// men vad vet jag, fråga en expert istället
Om målet uttryckligen är "att leka med Kubernetes" skulle jag VARMT rekommendera att du snurrar upp några VM:ar hos GleSYS, Hetzner, eller liknande. Du kommer spara mycket tid, förmodligen ganska mycket pengar, och slippa inse att en T480 inte räcker särskilt långt när det kommer till att köra kluster.
Vet inte hur det är med Hetzner, men GleSYS har till och med VPS:er som kommer förinstallerade med Talos Linux (som är den Kubernetes-distribution du borde kika på).
