Billig Linux-laptop för Omarchy - inköpstips

Om målet uttryckligen är "att leka med Kubernetes" skulle jag VARMT rekommendera att du snurrar upp några VM:ar hos GleSYS, Hetzner, eller liknande. Du kommer spara mycket tid, förmodligen ganska mycket pengar, och slippa inse att en T480 inte räcker särskilt långt när det kommer till att köra kluster.

Vet inte hur det är med Hetzner, men GleSYS har till och med VPS:er som kommer förinstallerade med Talos Linux (som är den Kubernetes-distribution du borde kika på).