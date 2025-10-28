Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Färdigbyggd gaming dator

Färdigbyggd gaming dator

Tjenare folket!

Är ute efter en helt okej gaming dator som ska palla med cs/lol/wow/valorant osv, dvs lite enklare spel på hög fps och bra prestanda.

Har absolut ingen lust att bygga själv då jag har väldigt dåliga erfarenheter från det.

Har runt 15k budget och behöver er hjälp!

Mvh

https://www.inet.se/lista/TeXma/2025-10-28

Plocka bort Windows så klarar du dig på 15k budget.

Windows licenser kan ju köpas billigare från andra källor men kräver ju också att du installerar det själv.

https://www.inet.se/produkt/d100082/inet-system-g30-r5-5060-t...

Tog denna som inspiration, lyckades få in lite roligare komponenter för typ samma pris

Snyggt! Just något i den här stilen från inet jag letar efter. Att windows är med är bara ett plus, då jag verkligen bara vill få hem den och börja gejma direkt.

Ska vänta några dagar med att dra en beställning och se vad andra kan koka ihop!

Jag tycker att ovanstående ser vettigt ut men jag hade övervägt att byta ut 5060 ti 16 GB mot 9060 xt 16 GB. Ungefär samma prestanda/pris men utan nvidias bullshit. Tex detta
https://www.inet.se/produkt/5415488/sapphire-radeon-rx-9060-x...

Något billigare, något lägre prestanda. Mindre bullshit.

https://www.inet.se/lista/AC2Gn/2025-10-28

Black friday är ju inte långt bort, så kan du vänta så lär det dyka upp lite fynd så du kanske kan få mer prestanda för pengarna

Jag är som TS också ute efter en dator med samma spel dock blir jag konfunderad över hur dyr dator du/ni väljer för TS. Om jag har förstått det rätt är dessa enklare spel i modern tid och kräver inte avancerade komponenter, alltså borde man klara sig på en datorn för upp till 4-5k beg?

Allt är relativt, beror på vilka spel du ska spela, vad för upplösning man vill ha, hur höga FPS man vill ha. Vill man köra 1080p med alla inställningar på low, och är nöjd med det så köper man en dator ut efter det men vill man köra 4k ultra i alla spel så får man köpa en dator efter det.

Så för dig handlar det om, vilka spel, vilken upplösning och hur du vill att det ska flyta på?

Trodde inte man kunde få ut mer av ett spel bara för att man hade bättre grejer till det. I mitt fall som inte har spelet på jättelänge och högst troligtvis inte lär sakna 4k ultra känsla för att man aldrig har spelet med det räcker 1080p skulle jag tro. Hellre lägga en liten peng från början och därefter satsa på något fränt om intresset kvarstår. Utifrån det jag beskriver, vad hade du kört?

han frågar ju efter hög fps?
Köpa en 4-5k dator och sen kasta allt för att köpa en dyrare sen?

Nja kasta behöver man inte göra. Köpa för 4-5 och sälja för 3 för att sedan köpa en för 20+ och istället för att köpa en för 10-15 och säga njaa detta var inget för mig så resonerar jag.

Du har helt rätt. Med black friday runt hörnet blir det nog att vänta tills dess. Då får du gärna slänga ihop något liknande åt mig 😉

Givetvis!

ASUS GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC White - 16GB GDDR7 RAM
ASUS B650E MAX GAMING WIFI WHITE Moderkort
AMD Ryzen 5 9600X (Tray) CPU - 6 kärnor
ID-Cooling FROZN A620 PRO SE ARGB SNOW
Corsair Vengeance DDR5-6000 - 32GB
Kingston NV3 SSD - 1TB
DUTZO & Corsair - 3500X ARGB
Corsair RMe Series RM750e (2025) Strömförsörjning - 750 Watt
DUTZO Fushi Gaming Mousepad

Pris: 13696 kronor inklusive 3 års garanti och frakt. Exklusive licens för Windows.

https://www.proshop.se/Guides/PcAssembling/8063773/?selectedI...-

ASUS GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC - 16GB GDDR7 RAM
ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI Moderkort
AMD Ryzen 5 9600X CPU - 6 kärnor
ID-Cooling FROZN A620 PRO SE ARGB
Corsair Vengeance DDR5-6000 - 32GB
Kingston NV3 SSD - 1TB
Corsair Frame 4000D
Corsair RMe Series RM750e (2025) Strömförsörjning - 750 Watt
DUTZO Fushi Gaming Mousepad

Pris: 13675 kronor inklusive 3 års garanti och frakt. Exklusive licens för Windows.

https://www.proshop.se/Guides/PcAssembling/8063774/?selectedI...-

PowerColor Radeon RX 9070 XT Reaper - 16GB GDDR6 RAM
ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI Moderkort
AMD Ryzen 5 9600X (Tray) CPU - 6 kärnor
ID-Cooling FROZN A620 PRO SE ARGB
Corsair Vengeance DDR5-6000 - 32GB
Kingston NV3 SSD - 1TB
NZXT H5 Flow (2024)
Corsair RMe Series RM750e (2025) Strömförsörjning - 750 Watt
DUTZO Fushi Gaming Mousepad

Pris: 15229 kronor inklusive 3 års garanti och frakt. Exklusive licens för Windows.

https://www.proshop.se/Guides/PcAssembling/8064539/?selectedI...-

ASUS Radeon RX 9060 XT Prime OC - 16GB GDDR6 RAM
ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI Moderkort
AMD Ryzen 5 9600X (Tray) CPU - 6 kärnor
ID-Cooling FROZN A620 PRO SE ARGB
Corsair Vengeance DDR5-6000 - 32GB
Kingston NV3 SSD - 1TB
NZXT H5 Flow (2024)
Corsair RMe Series RM750e (2025) Strömförsörjning - 750 Watt
DUTZO Fushi Gaming Mousepad

Pris: 12329 kronor inklusive 3 års garanti och frakt. Exklusive licens för Windows.

https://www.proshop.se/Guides/PcAssembling/8064539/?selectedI...-

Här kommer ett förslag från mig

https://www.inet.se/lista/5KXjt/gamingpc

men jag såg att det här förslaget från Marathonkillen såg väldigt prisvärt ut grymt chassi och ett 9070XT. Det fick jag inte plats med i mitt bygge från INET.

-----------------
PowerColor Radeon RX 9070 XT Reaper - 16GB GDDR6 RAM
ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI Moderkort
AMD Ryzen 5 9600X (Tray) CPU - 6 kärnor
ID-Cooling FROZN A620 PRO SE ARGB
Corsair Vengeance DDR5-6000 - 32GB
Kingston NV3 SSD - 1TB
NZXT H5 Flow (2024)
Corsair RMe Series RM750e (2025) Strömförsörjning - 750 Watt
DUTZO Fushi Gaming Mousepad

Pris: 15229 kronor inklusive 3 års garanti och frakt. Exklusive licens för Windows.
-----------------
https://www.proshop.se/Guides/PcAssembling/8064539?selectedIt...

