Känd reparatör: Köp aldrig 5090 Founders Edition

Melding Plague

Kortet har komponenter som inte går att få tag i för reparationer.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem

Oj låter inte kul för dom som köpt FE

Medlem

Sorglig läsning

Medlem

Nvidia och Gamer Nexus skröt ju vid release om att kabeln var Nvidias egen customlösning så det är ju klart den inte går att hitta om du inte köper från Nvidia.

Man får helt enkelt vara försiktig med sitt kort?

Medlem

Aldrig har jag haft behov av att reparera ett grafikkort. Jag har väl haft tur.

Medlem

Låter snarare som konstruktionsfel eller hjärnsläpp vid design av kortet.

Ett grafikkort bör inte gå sönder av att man tittar på det.

Flexkablar är av ondo oavsett produkt!

Medlem

Jag ställer mig mest frågan: vad är vinsten/anledningen med att använda den här designen? Att dela upp grafikkortet i 2st separata PCB överhuvudtaget känns... tveksamt, at best. Inte minst om man nu använder jäkla flexkablar för att ha dem anslutna med varandra. På kort som 7950 GX2 hade de ju åtminstone vett nog att använda en solid kontakt.

Med tanke på att grafikkorts-PCB blivit mindre (kylarna däremot är en heeelt annan femma ^^) på senare år dessutom borde det väl inte finnas så stor anledning att dela på dem? :S

Moderator
Testpilot
Skrivet av Olof_von_Knorring:

Aldrig har jag haft behov av att reparera ett grafikkort. Jag har väl haft tur.

med den logiken så är det meningslöst att designa någonting för att repareras överhuvudtaget för det finns alltid någon därute som aldrig haft ett behov av att reparera något.

Medlem

Många som har budget för 5090 kommer inte ens tänka tanken på reparation, bara slänga och köpa nytt

Men fortfarande väldigt dåligt.

Medlem
Skrivet av Pettson88:

Jag ställer mig mest frågan: vad är vinsten/anledningen med att använda den här designen? Att dela upp grafikkortet i 2st separata PCB överhuvudtaget känns... tveksamt, at best. Inte minst om man nu använder jäkla flexkablar för att ha dem anslutna med varandra. På kort som 7950 GX2 hade de ju åtminstone vett nog att använda en solid kontakt.

Med tanke på att grafikkorts-PCB blivit mindre (kylarna däremot är en heeelt annan femma ^^) på senare år dessutom borde det väl inte finnas så stor anledning att dela på dem? :S

Anledningen är kylningsförmåga att klara 600w kort på en 2 slots lösning. De har så luften kan flöda igenom från båda fläktarna vilket ger bättre kylning i det utrymmet helt enkelt. Sen om det är värt allt besvär det orsakat är väl en annan fråga men det var åtminstone deras mål med designen. De pratar om det med en av de som designade kyl lösningen från Nvidia här: https://www.youtube.com/watch?v=-p0MEy8BvYY

Medlem
Skrivet av Dinoman:

med den logiken så är det meningslöst att designa någonting för att repareras överhuvudtaget för det finns alltid någon därute som aldrig haft ett behov av att reparera något.

Inte riktigt. Alltid finns det någon som haft otur/tur.

Jag skulle säga att med den logiken finns det produkter som det inte lönar sig att bygga så de enkelt går att laga, om det är tillräckligt ovanligt att de går sönder. Håller du med?

Medlem

Det är väl ändå Nvidias problem om kortet behöver repareras.... ?!

Medlem
Skrivet av Cyberz:

Det är väl ändå Nvidias problem om kortet behöver repareras.... ?!

Kan vara ett begagnat kort. I konsumenträttigheternas U-land USA följer garantin ursprungsköparen, inte produkten.

LIMITATIONS OF WARRANTY
This warranty applies only to the original purchases of the Warranted Products from a retailer, mail order operation, or on-line retail store; this warranty will not extend to any person that acquires a Warranted Product on a used basis.

Moderator

Ouch.
Sorglig läsning.

Medlem

fast det drabbar juh inte oss? kan återförsäljaren inte fixa kortet får dem juh lösa in det för fullpris om det e garanti

Medlem
Skrivet av Jagers:

fast det drabbar juh inte oss? kan återförsäljaren inte fixa kortet får dem juh lösa in det för fullpris om det e garanti

Så länge de finns garanti ja? men efter då? är det bara kassera efter 2 år?

Medlem
Skrivet av RaidSoft:

Anledningen är kylningsförmåga att klara 600w kort på en 2 slots lösning. De har så luften kan flöda igenom från båda fläktarna vilket ger bättre kylning i det utrymmet helt enkelt. Sen om det är värt allt besvär det orsakat är väl en annan fråga men det var åtminstone deras mål med designen. De pratar om det med en av de som designade kyl lösningen från Nvidia här: https://www.youtube.com/watch?v=-p0MEy8BvYY

Fortfarande nyfiken på om det är värt det. Men visst, när det börjar närma sig de effektnivåerna (och m.a.o. värme) blir det en del intressanta utmaningar. Tack för länken iaf. Har aldrig orkat bry mig tillräckligt för att kolla närmare på det - med den prisnivån inte minst har inte kortet varit särskilt intressant.

Medlem

Så det är inget som går sönder av sig själv utan kunden har försökt sätta vattenblock på den och vad det ser ut som använt en hel del våld för att förstöra kontakterna... Jag har lite svårt att hitta flexkabeln folk pratar om eller har definitionen av en flexkabel blivit väldigt bred på sistone?

Medlem
Skrivet av Olof_von_Knorring:

Inte riktigt. Alltid finns det någon som haft otur/tur.

Jag skulle säga att med den logiken finns det produkter som det inte lönar sig att bygga så de enkelt går att laga, om det är tillräckligt ovanligt att de går sönder. Håller du med?

lönar sig för vem?

Medlem

Vad säger EU om detta, borde inte vara ok med ett så dyrt kort ?

Medlem
Skrivet av Maximo:

Nvidia och Gamer Nexus skröt ju vid release om att kabeln var Nvidias egen customlösning så det är ju klart den inte går att hitta om du inte köper från Nvidia.

Man får helt enkelt vara försiktig med sitt kort?

Vilken kabel pratar ni om?

Medlem

" Vad är det för vits med att dela upp kortet i två delar om det inte går att få tag i reservdelar, undrar Alex."

Ja jo men sparar man på alla kort så kanske man får reservdelar då alla inte gått sönder på samma ställe, en del har brända strömkontakter, andra har brutna PCIE kontakter etc...

Hedersmedlem
Skrivet av airhead:

Kan vara ett begagnat kort. I konsumenträttigheternas U-land USA följer garantin ursprungsköparen, inte produkten.

Enligt Lawline gäller samma sak i Sverige vad gäller reklamationsrätten:
https://lawline.se/answers/galler-garanti-for-begagnade-varor

Garanti säger de beror på butiken, så det tycks inte vara lagstadgat att den överförs, även om många butiker är schyssta med det.

Medlem

NorthridgeFix är en amatör om man jämför med en del andra elektronikreparatörer. T.ex Daniel Rakowiecki (https://www.youtube.com/@DanielRakowiecki) ( OBS! Polsk kanal).

Kollade en del på NordridgeFix tidigare, slutade då han började blanda in barnuppfostran.
Dessutom har deras views drastiskt minskat.

Medlem
Skrivet av pixel8:

Vilken kabel pratar ni om?

Är ingen kabel. Utan egentligen två kontakter som är lödda på två olika kretskort, en hona och en hane, som man sedan sätter ihop med varandra och skruvar ihop kretskorten. Man har ett kretskort med PCI-E anslutningen och ett kretskort med själva GPUn och tillhörande komponenter. Så uppfattar jag det iaf.

Medlem
Skrivet av griffen:

Är ingen kabel. Utan egentligen två kontakter som är lödda på två olika kretskort, en hona och en hane, som man sedan sätter ihop med varandra och skruvar ihop kretskorten. Man har ett kretskort med PCI-E anslutningen och ett kretskort med själva GPUn och tillhörande komponenter. Så uppfattar jag det iaf.

Ja precis, därför lite underligt att skribenten och folk i tråden pratar om kablar, kabeln som gamers nexus och nvidia snackade om var väl för övrigt 12vhpwr-kabeln som inte har någonting med artikeln att göra, därrav min citering.

Hela artikeln känns som clickbait, ingenstans nämns det att ägaren av kortet misslyckats att montera vattenblock och förstört komponenterna själv och jag kan inte hitta några trasiga flexkablar heller, sen att reparatören påstår att det inte finns några reservdelar efter att han bildgooglat känns inte så seriöst.

Medlem
Skrivet av pixel8:

Ja precis, därför lite underligt att skribenten och folk i tråden pratar om kablar. Hela artikeln känns som clickbait, ingenstans nämns det att ägaren av kortet misslyckats att montera vattenblock och förstört komponenterna själv och jag kan inte hitta några kablar heller, sen att reparatören påstår att det inte finns någon reservdelar efter att han bildgooglat känns inte så seriöst.

Står lite fel i artikeln, kortet består av 3 kretskort, inte 2. Du har huvudkortet med gpu och minne, PCIe kortet som i sin tur är kopplat till huvudkortet med en kontakt, och sen det tredje kortet med bildskärmskontakterna som är kortet som är kopplat med kabel. Jag skulle tro att det är just det här kortet med bildskärmskontakterna som kabeln gått sönder.

Medlem

Illusterar lite varför tillverkare borde behöva tillhandahålla reservdelar.

Medlem
Skrivet av Wolfkin:

Står lite fel i artikeln, kortet består av 3 kretskort, inte 2. Du har huvudkortet med gpu och minne, PCIe kortet som i sin tur är kopplat till huvudkortet med en kontakt, och sen det tredje kortet med bildskärmskontakterna som är kortet som är kopplat med kabel. Jag skulle tro att det är just det här kortet med bildskärmskontakterna som kabeln gått sönder.

Jag ser bara en trasig kontakt i videon men den verkar ha förvandlats till en flexkabel i artikeln.

Medlem

Köper endast Founders Edition kort.

