Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

SONY WH-1000XM6

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

SONY WH-1000XM6

Säljer mina SONY WH-1000XM6 då jag knappt använder dem (impulsköp). De är inköpta 13 september så de är nästan helt nya. Medföljer även Wicked Cushion Sweat Covers. Man måste köpa dem från USA då de inte finns för XM6 i EU ännu.

Finns möjlighet för upphämtning.

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kan ju flika in att jag haft mina XM4 i flera tusen timmar så det är mycket bra headphones, för den aom undrar!

Visa signatur

i7 12700k oc+delid under utveckling | 32gb G.Skill Trident Z rauf 3600mhz cl15 | RX 7800xt
https://valid.x86.fr/uudh64 (gammal, men trevlig, cpu-z validator)

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar