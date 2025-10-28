Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC 8GB

Säljer ett 3070 pga uppgradering. Kortet har fungerat fint sedan inköp.

Har ej originalkartong kvar men kan skicka med kartongen för det nya kortet.

Avhämtning i Saltsjö-Boo eller centrala Stockholm alternativt skickas.

Om det ska skickas står köparen för frakt. Kommer att skickas i kartong för det nya korten och eventuellt något skydd utanför i form av papp/plastpåsar för att skydda kartongen.

Hör av dig om du har frågor

https://www.webhallen.com/se/product/327278-Palit-GeForce-RTX...

