Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC 8GB

gunnarviking
Medlem
●
Säljer ett 3070 pga uppgradering. Kortet har fungerat fint sedan inköp.
Har ej originalkartong kvar men kan skicka med kartongen för det nya kortet.
Avhämtning i Saltsjö-Boo eller centrala Stockholm alternativt skickas.
Om det ska skickas står köparen för frakt. Kommer att skickas i kartong för det nya korten och eventuellt något skydd utanför i form av papp/plastpåsar för att skydda kartongen.
Hör av dig om du har frågor
https://www.webhallen.com/se/product/327278-Palit-GeForce-RTX...
