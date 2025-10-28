1440p gamingdator fps

Tja!

Nu är det dags att be om hjälp från er hjälpsamma nördar som förhoppningsvis inte har något bättre för er när ni kikar än att hjälpa mig.

Jag söker ett datorbygge från inet inför black week. Det är byggt för 1440p high inställningar och det kommer att spela BF6 och alla andra tänkbara FPS spel som warhammer m,m men även en del planet zoo och strategi.

Jag vill ha 9800x3d och 9070xt grafik eftersom att det känns svårmotiverat att inte ha det. Sedan vill jag ha minst 2TB lagring så att man kan hålla spel installerade. Ingen fancy RGB och gärna ett tyst chassi men pris är prioriterat. Om det ingår en wifi mottagare i Mobo så är det ett plus eftersom att jag ska köra trådlöst.

Budget ligger mellan 20-25k isch inkl windows. Jag tror jag täckt alla tänkbara frågor?

Tack på förhand