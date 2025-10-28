Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Forskare gör mikroskopiska pixlar

Melding Plague

Forskare gör mikroskopiska pixlar

En kvadratmillimeter räcker för 1080p-upplösning.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem

1990000 × 1120000 kommer att kräva minsta DLSS 5 för att bli spelbart.

Medlem

Verkar ju vara väldigt effektiva med ett stort färgspektrum
Från tomsHardware:
Researchers will now work on increasing the color gamut that the diodes can emit to the full RGB spectrum and improving their efficiency. As it stands, it's only at one percent, which would make these displays extremely power hungry to run.

Frågan är vilket användningsområde som deras forskning skulle passa i?
Skärmar för myror

Det första jag tänkte på var VR, men även där är det på tok för smått.

Möjligen att en del av deras upptäckter skulle kunna ge än bättre (normala) oled med längre livslängd och mindre inbränning, även om så små pixlar, nära på är löjligt...

Medlem

En fördel med extremt hög pixel mängd är att man skulle kunna skala upp och ner olika skärmlägen utan några tydliga synbara negativa effekter...

Medlem

Man kan ju gruppera flera pixlar tillsammans och då skapa större pixlar - om det nu är så att metoden är billigare än att skapa andra typer av OLED-displayer. Då kan man ju få vilken densitet man vill. För VR låter det intressant!

Medlem

Perfekt nu kan de göra en kontaktlins med inbyggd 1080p!

Medlem
Hmmm
1990000 × 1120000 x 24 (bitars färgdjup) blir 53 491 Gigabit/s.
Fasen, jag kommer behöva uppgradera min bredbandsanslutning för att kunna streama film...

Medlem
Uppskalat från 1080p, som vanligt

Medlem

Vad ska vi kalla den nya upplösningen? 200K, plockar bort nollorna.

Medlem
håller med.

känns som att det främst är för ett användningsområde där man är extrem när panelen och pixelavståndet mellan pixlarna är väldigt uppenbart om avståndet mellan dem är stort.

t.ex.
1080x1080 (per öga) som är i första HTC Vive jag har ser ut som att det är ett myggnät över linsen när man kollar på.

i mitt dell visor är det 1440x1440 per öga och det är betydligt bättre men fortfarande väldigt uppenbart.

med ett pixelavstånd som i detta fall så är det tveksamt om mellanrummet mellan pixlarna äns kommer vara sebart utan att kolla på panelen utan att kolla på den med ett mikroskop.

och som du skriver bildpixlarna kan skalas så att flera pixlar motsvarar en bildpixel mer eller mindre utan kvalitetsförlust om man håller sig till en jämn multipel på antalet pixlar.

Medlem
Jepp, det vore lite av en dröm, och för det skulle det ju inte ens krävas i närheten av den pixeltäthet som snackas här. Undrar dock hur man skulle göra med datamängderna internt i skärmen, i vad mån det inte kan hanteras med någon analog variant.

En annan kanske lite mer nischad applikation kunde vara extremt högupplösta SLA-3D-prints, om det går att tillverka OLEDs i rätt frekvensområde.

Medlem
Varför? Fördelen med detta är snarare att man kan köra valfri upplösning om det är på såg en 27 tums skärm så kan man välja fritt om man vill köra 1080p, 1440p eller 4k eller något annat utan att få några negativa effekter.

Så när man kollar på en film, så kör man 4k medans när man spelar så kör man 1080p eller 1440p utan att allt aer ut som skit på grund av dålig skalning

Medlem

Har läst artikeln flera gånger, jag kanske är efterbliven.
Men varför inleds den med att berätta om pixeltäthet på olika skärmar som en referens, för att sedan inte presentera pixeltätheten på denna 1mm² 1080p skärm? Då presenteras upplösningen i annan form och inte i form av pixeltäthet så man helt tappar referensen som artikeln inleds med....

PS. Om en 1080p-upplösning (1920×1080) ryms på 1 mm² motsvarar det ≈ 36 600 pixlar per tum (PPI)

Medlem

Perfekt! Då kan man få adekvat upplösning på lagom storlek

Medlem

Jag måste:

Medlem
Tack!

Funderade starkt över användningsområde, vilket detta kanske vore ett.

Då skall dom bara få ordning på effektiviteten och färgåtergivningen.

Som det är just nu så blir dett en rätt urvattnad biid och dålig effektivitet, 1% enligt TomsHardware.

Man vill knappast ha ett kokt öga

Medlem

Och de spelade förstås Doom på den skärmen? Varför skulle de annars skapa något dylikt.

Äh, där får man för att man inte läser hela vägen ner.

Medlem
Jag tycker vi kan göra det enkelt och bara kalla det för Retina-upplösning.

Medlem

Behövs ny HDMI
Och Framegen 23

Medlem

Blir nog hardcore öven för vr headsets.

Medlem
Mjo, du kan få 400 PPI på en 5 700 tums skärm. Alltså 144 meter på diagonalen.

Lagom.

Medlem

Tycker det är en ganska bra idé — OLED-burn-in skulle vara löst, liksom problemet med trasiga pixlar. Om man använder 100 pixlar för att motsvara 1 pixel i dagens läge, betyder det att man kan skifta runt pixlarna. Om en eller flera pixlar är trasiga kan man på så sätt kompensera för det, vilket samtidigt löser problemet med inbränning. Det skulle i praktiken ge en nästan oändlig livslängd, eftersom man dessutom kan välja att rotera pixlarna från ena kanten till den andra för att motverka värme, som tydligen är en av de främsta orsakerna till att OLED-paneler åldras i förtid.

Medlem
Lite lågt kanske 🫣

Medlem
1 990 000 borde bli 2KK.

