Forskare gör mikroskopiska pixlar

Verkar ju vara väldigt effektiva med ett stort färgspektrum

Från tomsHardware:

Researchers will now work on increasing the color gamut that the diodes can emit to the full RGB spectrum and improving their efficiency. As it stands, it's only at one percent , which would make these displays extremely power hungry to run.

Frågan är vilket användningsområde som deras forskning skulle passa i?

Skärmar för myror

Det första jag tänkte på var VR, men även där är det på tok för smått.

Möjligen att en del av deras upptäckter skulle kunna ge än bättre (normala) oled med längre livslängd och mindre inbränning, även om så små pixlar, nära på är löjligt...