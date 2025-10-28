Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Intressekoll - Asus rtx 3050 6GB

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Intressekoll - Asus rtx 3050 6GB

Asus rtx 3050 6GB köpt i juni på Amazon 1830 kr. Sporadiskt använd i sekunder arbetsdator. Fungerar felfritt. Orginalkartong ocg digitalt kvitto finns. Behöver ej ström kabel utan det tas från pci. Köp nu pris 700 kr inklusive frakt.

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kan ta det för 700 ink frakt

Visa signatur

Asus TUF B650 plus wifi - Ryzen 7800x3d - Peerless Assassin - ASUS TUF 4070ti SUPER - 32gb Corsair vengeance 6000Mhz CL30 - Corsair Rmx 850w - Asus Proart PA401

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar