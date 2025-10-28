Gamingdator, ink skärm, mus och tangentbord 20k

Hej

Har en bekant som ska införskaffa ny dator till dottern.

Ska innehålla allt, dator, skärm, tangentbord, mus och hörlurar.

Spelas Fortnite, COD, blir väl gissningsvis lite nya titlar iom ny dator också.

Vill köpa allting färdigbyggt och absolut max 20 000:- valfri butik/webshop.

Mest prisvärt med en Am5 rigg?

Bör ju köpa 1440p monitor?

Tacksam för hjälp och någon att bolla ideer med.