Dator för diverse kul

Hej

Tänkte köpa en ny dator, budget max 20k, helst billigare. Vill kunna köra BF6 och kanske leka lite med AI modeller osv.

Vill kunna köra många skärmar, typ en 32" och 2 st 27".

Hittade denna pärla. Något att ha tro?

https://www.inet.se/produkt/d100084/inet-system-g50-r5-5070-p...

Ett RTX 5070 kort känns rimligt tänker jag. Hade velat bygga datorn själv men har inte möjlighet tyvärr då det är en liten gosse som vill stoppa in allt i munnen här hemma.