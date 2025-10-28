Tjenare,

Skalar ner objektiven lite här hemma, så säljer av min Fujifilm XF 35mm f/2 R WR.

Fungerar perfekt och har suttit på en XT-2, haft B+W filter på från dag ett.

Fotar mest med min 16-55mm f2.8, så denna behöver ett nytt hem

Finns i Saltsjöbaden, kan även skickas.

Allt gott!

/ David

