John Carmack om DGX Spark: halv prestanda och överhettar

Programmerar-ikonen ifrågasätter Nvidias nya AI-accelerator - halverad effekt och kraschar under långkörning.

Skribent

Ärligt talat hade jag förväntat mig mer av Nvidia. Visst att de kan köra med tvivelaktig marknadsföring i spelsegmentet av produkter, men att de kör fulspel när det kommer till arbetsrelaterad utrustning, det känns som att leka med elden. Rykte är minst lika viktigt som produkten på denna nivå.

< R5 7600X | 32 GB 6000 MT/s | RX 9070 XT >

< Redmi Note 14 Pro | Redmi Pad SE 11" >

< SweClockers Ergonomiska Guide >

Medlem

Nvidia... Falsk marknadsföring och utvalda prestandasiffror?? Nej,,, Inte då.. Nu har jag väl ändå hört allt..

Teknik är en drog..
Förövrigt anser jag att Carthago borde ödeläggas.

Medlem

Jensen! Fram med stapeldiagramet nu och visa att det stämmer.

Medlem
Skrivet av Yatagarasu:

Ärligt talat hade jag förväntat mig mer av Nvidia. Visst att de kan köra med tvivelaktig marknadsföring i spelsegmentet av produkter, men att de kör fulspel när det kommer till arbetsrelaterad utrustning, det känns som att leka med elden. Rykte är minst lika viktigt som produkten på denna nivå.

Efter att ha "pysslat" med Nvidia Jetson är jag inte direkt förvånad. Konstanta problem med boot och överhettning även där. Kunde packa upp en ny enhet från fabrik och inom 30 restarts kunde den fastna i boot-loop eller visa det vaga och frustrerande internal error-neddelandet.
Jetson slängdes ut efter drygt ett år av försök, tester och katastrofal support av Nvidia. Byttes mot SOC-modul från tysk tillverkare och egensnickrat moderkort.
Och med pysslat menar jag projekt strax norr om 40milj och många enheter i potentiellt inköp, trots det var det omöjligt att få Nvidia att försöka hjälpa till att lösa problemen. Detta var pre-covid så kanske de fixat problemen med Jetson-platformen...har inte vågat ge mig i den sörjan igen.

MSI K9N SLI Diamond | MSI Diamond HDMI 7600GT | AMD X2 4200+ | 1GB Kingston HyperX| 32" LG 5000:1 screen | Asus EeePC 701

Medlem

Va? Ett vinstdrifande företag med monopolställning gör fulspel? Hade alsrig trot det.

GamingRig: Cooler Master NR200P/ASUS ROG STRIX B550-I GAMING/AMD Ryzen 5 5700G/Noctual NH-D12L/ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC 16GB/Corsair SF750 Platinum/Kingston Fury Beast 2x16GB 3600MHz CL18/

Medlem

Får man säga lol

Spelar spelet väldigt väl.

Medlem

Carmack ger DGX en spark🦶 😏
Synd att den ska överhetta, det verkade så intressant med sin FP4 beräkningsstöd, kanske går att lösa med bättre kylning?

Annat alternativ som Wendell delade med sig igår var att istället ha 2 st eller 4 st Radeon Pro 9700 32GB körandes under Linux med vLLM, verkar fungera ganska bra i hans test med 2 st.
Prismässigt så hamnar 4 st i typ samma klass som ett DGX, men redan vid 2st Pro 9700 så presterar de som ett 5090, dock med dubbla minne.

Annars verkar Strix Halo fortfarande vara den smidigare och billigare lösning, och till synes mindre problematisk. Bra med alternativ dock!

Medlem
Prisvärd men inte så energivärd:
https://www.phoronix.com/review/amd-radeon-ai-pro-r9700

Medlem

Den var ju redan kraftigt försenad, och nu verkar man fått veta åtminstone en av anledningarna.

MSI MPG X870E Carbon WiFi| AMD Ryzen 9 9800X3D@5,4 GHz locked| MSI MAG Coreliquid A15 360| WD Black SN850X 1TB + WD Black SN850X 2TB| Corsair Vengeance, DDR5-6600 64GB (2 x 32GB) @6400MHz CL 30-37-37-50| MSI RTX 4090 Suprim X| Asus ROG PG32UCDM QD-OLED| MSI MPG A1000G PCIE5 1000W| Lian Li O-11 EVO|

