John Carmack om DGX Spark: halv prestanda och överhettar

Carmack ger DGX en spark🦶 😏

Synd att den ska överhetta, det verkade så intressant med sin FP4 beräkningsstöd, kanske går att lösa med bättre kylning?

Annat alternativ som Wendell delade med sig igår var att istället ha 2 st eller 4 st Radeon Pro 9700 32GB körandes under Linux med vLLM, verkar fungera ganska bra i hans test med 2 st.

Prismässigt så hamnar 4 st i typ samma klass som ett DGX, men redan vid 2st Pro 9700 så presterar de som ett 5090, dock med dubbla minne.

Annars verkar Strix Halo fortfarande vara den smidigare och billigare lösning, och till synes mindre problematisk. Bra med alternativ dock!