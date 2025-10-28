Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Gamingmöss i mycket bra skick.

Tjo

Vill du testa en ny mus? Nu är perfekt tillfälle!
Köp inte bara en, köp en hel hög och känn dig fram vilken mus som ger flest headshots!

Alla möss utom Logitech G703/Pro wireless/Pro superlight/G303 är i nästan nyskick, dessa logitechmöss är mer använda och har märken av användning, dock fortfarande i gott skick. Resterande är lite använda och väl omhändertagna.

Kablar, och tillbehör finnes till 99%, vissa av mössen har nya skates, såsom corepads eller dot skates.

Bud och frågor i kommentarerna uppskattas, det underlättar för samtliga inblandade.

Tänker jag avslutar söndag 2/11, klockan 16-17, så hinner jag packa och kan skicka under måndagen.

Samtliga möss förutom nedan, har startbud på 200 riksdaler. Hämtning, strax norr om Kungälv, kan också fraktas via Postnord Skicka Hem, 500 gram för 67 riksdaler, spårbart.

Logitech Dex 2, startbud 500:-
Logitech G703, startbud 100:-
Deathadder Pro/Hyperspeed, startbud 300:-
Zowie U2, startbud 300
Lamzu Maya, startbud 300:-

Tror det ska synas på bilderna vilka möss det är, men skriver även ut för säkerhets skull.
Från vänster nederkant i bild:

Logitech G703 - har blivit sådär klibbig i gummit som de här mössen blir.
Logitech G502
Logitech Dex2
Logitech PRO
Logitech PRO Superlight
Logitech G303
End Game Gear OP18k
Zygen NP01S, vit är trådlös och svart trådad.
Razer Deathadded V3 PRO
Razer Deathadder V3 Hyperspeed
Lamzu Atlantis
Lamzu Atlantis Mini
Logitech Lift
Zowie U2
Xtrfy M8
Xtrfy MZ1 wireless

Bild 2: Lamzu Maya 8K FNATIC super duper special edition!

Och som vanligt, säljer hur, när, var, till vem osv.

Mvh Lyrre

Hej, köper gärna dex 2 500:- + frakt

Hej!
Lamzu Maya 300:-

Skrivet av Ouft:

Hej!
Lamzu Maya 300:-

+ frakt 🙂

Zowie U2, startar med 300:- + frakt

  • Razer Deathadder V3 PRO

  • Razer Deathadder V3 Hyperspeed

300kr för respektive, så 600kr totalt.
Sedan frakt på det

Hej! Logitech G502, börjar med 200 kr + frakt.

Zowie u2
350sek + frakt

Dex 2 + Fnatic + Lamzu Mini + V3 Pro 1500kr + frakt

Bjuder 700kr + frakt för dessa två möss:

Zygen NP01S, vit
Razer Deathadder V3 Hyperspeed

200 + frakt Xtrfy M8

Jag tar gärna Logitech G Pro X Superlight 2 DEX
200:- plus frakt.

Logitech PRO Superlight 250+frakt

Logitech G Pro X Superlight 2 DEX, 300+ frakt.

Zowie U2, 400+ frakt.

Lanzu Maya och Zowie U2 700 + frakt

Nytt bud: 200 kr Budar på Zygen NP01S, den svarta!
