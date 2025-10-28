Gamingmöss i mycket bra skick.

Tjo

Vill du testa en ny mus? Nu är perfekt tillfälle!

Köp inte bara en, köp en hel hög och känn dig fram vilken mus som ger flest headshots!

Alla möss utom Logitech G703/Pro wireless/Pro superlight/G303 är i nästan nyskick, dessa logitechmöss är mer använda och har märken av användning, dock fortfarande i gott skick. Resterande är lite använda och väl omhändertagna.

Kablar, och tillbehör finnes till 99%, vissa av mössen har nya skates, såsom corepads eller dot skates.

Bud och frågor i kommentarerna uppskattas, det underlättar för samtliga inblandade.

Tänker jag avslutar söndag 2/11, klockan 16-17, så hinner jag packa och kan skicka under måndagen.

Samtliga möss förutom nedan, har startbud på 200 riksdaler. Hämtning, strax norr om Kungälv, kan också fraktas via Postnord Skicka Hem, 500 gram för 67 riksdaler, spårbart.

Logitech Dex 2, startbud 500:-

Logitech G703, startbud 100:-

Deathadder Pro/Hyperspeed, startbud 300:-

Zowie U2, startbud 300

Lamzu Maya, startbud 300:-

Tror det ska synas på bilderna vilka möss det är, men skriver även ut för säkerhets skull.

Från vänster nederkant i bild:

Logitech G703 - har blivit sådär klibbig i gummit som de här mössen blir.

Logitech G502

Logitech Dex2

Logitech PRO

Logitech PRO Superlight

Logitech G303

End Game Gear OP18k

Zygen NP01S, vit är trådlös och svart trådad.

Razer Deathadded V3 PRO

Razer Deathadder V3 Hyperspeed

Lamzu Atlantis

Lamzu Atlantis Mini

Logitech Lift

Zowie U2

Xtrfy M8

Xtrfy MZ1 wireless

Bild 2: Lamzu Maya 8K FNATIC super duper special edition!

Och som vanligt, säljer hur, när, var, till vem osv.

Mvh Lyrre

