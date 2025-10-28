HP Rackskåp/Låda

lerutis
Medlem ★
●
Visa signatur
Gammal geek som lurkar runt
Tja,
Osäker på modellen men se bilder för den informationen jag har.
Jag tror det är ett HP 22U 10622 G2 SERVER RACK - efter lite google image search. Skåpet rensas ut från mitt jobb, det är aldrig använt. Damm förekommer, några repor på högra sidan. I övrigt komplett.
Hämtas centralt i Stockholm, ge mig ett bud som är i linje med marknadspris.
Gammal geek som lurkar runt
Finner du på SweClockers Jobb.
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.