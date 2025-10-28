Hej alla!

Är på jakt efter ett PSP-1004 (Fat) om någon har ett att sälja? Gärna i bra skick - skicka ett DM och ett prisförslag (ser att de går för ca. 300-500 kr på Tradera, så någonstans inom det intervallet).

Har ett PSP av samma modell här hemma som gått sönder - men jag vill gärna försöka återuppliva det, har beställt reservdelar - men det är 1-2 månaders leveranstid på dem!

