Kommentar: Inget forum överlever på taskig ton

Melding Plague

Kommentar: Inget forum överlever på taskig ton

Forumets klimat avgör om vi deltar eller drar oss undan. Därför är det dags ta snacket om hur vi tillsammans gör stämningen bättre.

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning.

Moderator

Bra skrivet, visa ord!

Medlem

Allt som krävs är lite sunt förnuft och lite positivitet. Resten brukar ordna sig då.

Hedersmedlem

Kloka ord som är lika viktiga idag som om 25 år.

Medlem

Det är en hårfin gräns det där. Fanns en tid för några år sedan då jag drog mig undan från det mesta på internet på grund av att man inte fick säga vad man ville. Så det kan gå åt båda hållen det där. Som tur är så har vi något bättre samhällsklimat numera.

Medlem

Tycker det är ganska sällan man springer på riktig taskig attityd här inne, moderatorerna gör ett väldigt bra jobb.
Om man jämför med andra ställen tex, reddit så har det ju gått åt ett specifikt håll där de senaste 10 åren och det vill man ju kanske undvika. Så det är nog ingen dum idé att belysa ämnet även om vi är relativt befriade här på Swec än så länge.

Medlem

Svårast tror jag när en artikel handlar om politik, och man ska kommentera något som är totalt förbjudet att just diskutera. Hur gör man det utan att frångå från själva artikeln samtidigt som man ej skriver om just politik.

Medlem

Så, vad säger du? Vad gör att du vill hänga kvar här och vad får dig att backa ur? Berätta.

Entusiasmen och det rena intresset för teknik, när man ser det hos andra. Glädjen i att hjälpa och tipsa varandra och se vad andra skapar.

Men behovet av att ha "tribal fan culture" eller hur man nu ska beskriva det är trist, och tendensen att trycka ner andra. Många verkar sitta och leta efter tillfälle att få dumförklara någon annan. Jag har byggt datorer i 20+ år nu, och vet att generellt sett fungerar nästan allt som går att köpa riktigt bra, det är inte så blodigt att bygga en bra dator, och alla problem går att felsöka eller lösa om man vill och orkar.
Märken och tillverkare spelar väldigt lite roll för ens upplevelse bortom just ens egen självbild och hur den påverkas av att identifiera sig med vissa märken och inte andra.

Jag saknar lite det som finns i bilvärlden där liksom alla bilar, hur skruttiga och trista de är på ytan, är intressanta till någon nivå. Man kanske inte själv bryr sig om, säg, fiat, men om en polare skaffar en Fiat är det ju intressant att höra om den och hur den fungerar.ä och vad som är konstigt/annorlunda med den ä. Den liksom öppensinnade entusiasmen för hela området oberoende av märken saknar jag inom PC-masterrace.

Det svider inte så mycket för mig när någon tycker att jag gjort något fel, vid denna ålder, men när någon gör det tydligt att typ "vi kan inte ha en respektfull diskussion för du har köpt saker som jag tycker är äckliga" så är det rätt sorgligt.

Medlem

I början var alla nybörjare och det var okej att inte kunna allt, eller något alls för den delen. I dagens samhälle har det blivit så enkelt att få fram information att folk som inte kan eller förstår en speciell sak klassas som korkad eller lat och folk är snabba med att kommentera det. När jag började på forumet så ställde jag många frågor men gick senare över till att istället svara på folks frågor för att jag hade lärt mig mycket.

Det är där problemet börjar tror jag. Folk som kan mycket eller folk som tror sig kunna mycket har olika syn på kunskap. Dom som lärt sig genom erfarenhet och tid förstår att alla kan inte kunna allt medans dom som fått tills sig snabb information på internet känner att om dom kan googla och läsa några rader om ett ämne så kan alla det.

Man säger ju att det finns inga dumma frågor och har man inget snällt att säga så ska man inte säga någonting alls. Mitt råd till folk som känner att dom behöver kommentera dumma saker är att om dom ser en tråd eller kommentar dom tycker är korkad eller dom inte håller med om, ignorera den och gå vidare till nästa tråd. Det kostar inget att vara snäll eller att inte svara alls.

Medlem

Ja kommer på mig själv flera gånger (ibland för sent) att man kanske är lite väl hård i orden! Samtidigt som man själv varit med om lite påhopp och rent av elaka kommentarer ibland som man reagerat på.

Försöker dock hålla det ganska städat även om man ibland känner lite för starkt för sin egna åsikt och ibland är nog inte att försöka tillräckligt tyvärr.

Har tyvärr ingen direkt hållbar idé om hur det ska gå till då man redan kan rapportera inlägg (dock inte själv gjort det).

Medlem

Kan erkänna att jag ibland skivit av mig lite otrevligt imellanåt men försöker generellt hålla mig någorlunda trevlig och medhjälplig dock finns det en gränns när som skrev tråden verkligen vägrar lyssna tipsen i tråden och jag kan avsluta ibland med ett ganska otrevligt inlägg varför jag överger att svara i den.

Inga glåpord eller påhopp men kan troligen tolkas lite negativt då det troligen återspeglas i texten att jag är aningen frustrerad.
Och skulle inte förvåna mig om nått inlägg här och där som iaf ev översynats av en mod även om denne valt att låta den va kvar eller fått något inlägg borttaget pga att jag kanske gick lite pver gränsen.

Medlem

Som en liten ny generation PC-byggare här har jag upplevt tonen som god än så länge! Har bara träffat trevliga Sweclockers användare

Medlem

Att kunna skilja på saklighet och personangrepp är ett bra första "sunt förnuft"-steg tycker jag; både när man skriver och/eller läser. Att kunna identifiera folk som bara har en tillfällig tuff livssituation från självmedvetna troll, (o)frivilliga nyttiga idioter och/eller främmande påverkningsaktörer är klurigt.

När jag var i mitten i tonåren dock så brukade jag ta all form av kritik/motargument som personangrepp även om de var 100 % sakliga. Den personliga mognaden är något vi alla är individuellt ansvariga över att bearbeta med tid, självödmjukhet, och livserfarenhet.

Mvh,
WKF.

Medlem

Tycker vi lyckas att hålla lagom högt i tak i de flesta fallen.

Däremot har det varit ett par ggr då tonen blivit onödigt rå, vilket även fått mig att ta paus från SweC vid ett par tillfällen.

Säger lite som Dr. House:
Ibland vill man ha någon som ifrågasätter ens tankegångar. Att ha folk som enbart håller med i frågan leder sällan någonstans.

Redaktion
Chefredaktör
Skrivet av norrby89:

Ja kommer på mig själv flera gånger (ibland för sent) att man kanske är lite väl hård i orden! Samtidigt som man själv varit med om lite påhopp och rent av elaka kommentarer ibland som man reagerat på.

Försöker dock hålla det ganska städat även om man ibland känner lite för starkt för sin egna åsikt och ibland är nog inte att försöka tillräckligt tyvärr.

Har tyvärr ingen direkt hållbar idé om hur det ska gå till då man redan kan rapportera inlägg (dock inte själv gjort det).

Skrivet av Rouge of Darkness:

Kan erkänna att jag ibland skivit av mig lite otrevligt imellanåt men försöker generellt hålla mig någorlunda trevlig och medhjälplig dock finns det en gränns när som skrev tråden verkligen vägrar lyssna tipsen i tråden och jag kan avsluta ibland med ett ganska otrevligt inlägg varför jag överger att svara i den.

Inga glåpord eller påhopp men kan troligen tolkas lite negativt då det troligen återspeglas i texten att jag är aningen frustrerad.
Och skulle inte förvåna mig om nått inlägg här och där som iaf ev översynats av en mod även om denne valt att låta den va kvar eller fått något inlägg borttaget pga att jag kanske gick lite pver gränsen.

Ändå fint att läsa. Självransakan är ju superviktigt. Jag har ju också varit i situationer där jag inte riktigt tänkt på hur det jag skrivit kan tas emot av någon som läser det, som i sin tur tagit illa upp.
Det viktiga är ju att dra lärdomar vid såna tillfällen och försöka tänka efter innan man klickar på "skicka meddelande". Det där lilla extra tacket eller annan uppmuntran man kan slänga in i texten betyder ändå en hel del.

Medlem

Diskussionerna skulle funka bättre om alla höll sig till ämnet.

Vissa känner sig tvungna att propagera för viss hårdvara eller operativsystem när tråden egentligen handlar om nånting annat. Då kan det lätt spåra ur.

Medlem

Jag håller med om att det här är en diskussion som vi behöver ha, även om Swec är bättre än många andra platser på nätet (en del reddit-forum är på väg spikrakt nedåt). I allmänhet är det väldigt dumt att angripa personen som gör inlägget istället för innehållet. Bägge exemplen i artikeln handlar ju om det, och jag tycker att att mods kan vara tuffare mot sådant.

Annars tycker jag att modsen gör ett bra jobb, med ett enda undantag och det är diskussionstrådarna för tips. Där plockas det ibland bort ett helt gäng inlägg för att någon tycker att det har "spårat ur", utan tecken på vad som har hänt. Det blir rejält förvirrande om man, som jag, skummar de där trådarna i efterhand när jag hinner. Ta bort vad ni vill, men peta in ett inlägg på rätt plats i tråden om vad ni rensat och varför. Det är absolut inte självklart vad som ingår i ämnet och inte.

Slutligen vill jag ha en mute-funktion, eller killfile som det hette på Usenet-tiden. Inte för att jag skulle använda den så värst, men jag vill ha möjligheten. Bara låt mig gömma inlägg från specifika användare, inget mer komplicerat än så.

Medlem
Skrivet av snorleffe:

Då kan det lätt spåra ur.

Gå till inlägget

Ett kilo mjöl blir ju lätt en gaffeltruck, det är sen gammalt.

Medlem
Skrivet av norrby89:

Ja kommer på mig själv flera gånger (ibland för sent) att man kanske är lite väl hård i orden! Samtidigt som man själv varit med om lite påhopp och rent av elaka kommentarer ibland som man reagerat på.

Försöker dock hålla det ganska städat även om man ibland känner lite för starkt för sin egna åsikt och ibland är nog inte att försöka tillräckligt tyvärr.

Har tyvärr ingen direkt hållbar idé om hur det ska gå till då man redan kan rapportera inlägg (dock inte själv gjort det).

Håller med. Ibland känner jag inte igen mig riktigt i vissa inlägg. Ibland blir det fel i skrift. Tonen i skriften är hårdare än den avsikt man hade.

Medlem
Skrivet av ronnylov:

Det är en hårfin gräns det där. Fanns en tid för några år sedan då jag drog mig undan från det mesta på internet på grund av att man inte fick säga vad man ville. Så det kan gå åt båda hållen det där. Som tur är så har vi något bättre samhällsklimat numera.

Lika många håller sig undan internet pga att folk skriver saker utan att tänka på att det finns en mottagare som också är människa.

Sunt förnuft och vanligt hyfs är inte i motsats till att kunna skriva vad man vill, men många gånger fungerar de som dämpande faktorer för att man inte ska skriva vad som helst. Ibland undrar jag om de som är skriver rena elakheter på nätet skulle uttrycka sig på samma sätt om mottagaren stod framför dem, öga mot öga.

Själv är jag inte lika övertygad om att samhällsklimatet är så mycket bättre nu än förr, å andra sidan har jag varit med ganska länge nu, både här på forumet och i livet i övrigt.

Medlem
Skrivet av EdvinR:

Håller med. Ibland känner jag inte igen mig riktigt i vissa inlägg. Ibland blir det fel i skrift. Tonen i skriften är hårdare än den avsikt man hade.

Ja men precis, för egen del märker jag det på mig själv nu som "lite äldre" (född på 80-talet) att vissa dagar så skakar man bara av sig det och lever vidare, men vissa dagar så är det svårt att hålla sig från att svara och tyvärr bli en del av problemet.

Medlem

Känner igen mig i @norrby89 inlägg. Är ibland själv för hård i tonen.

Och har heller ingen konstruktiv lösning på det.

Om jag ska karaktärisera mitt beteende, så har jag litet för lätt att låta tiden gå medan jag blir mer och mer irriterad på att några har fått något helt om bakfoten (som väldigt ofta händer nu med LLMer och 'AI').

Sen när jag väl blandar mig i diskussionen, har det ibland byggts upp ett behov av att detonera någonting stort för att få 'förvillarna' (de som skriver rena felaktigheter) att hålla tyst, och få diskussionen på rätt spår igen.

Och man vill göra det snabbt och skoningslöst. 'Förvillarna' researchar inte något. Däremot kan de sitta och spotta ur sig felaktigheter som tar *dig* en massa tid att motbevisa genom underbyggd research. Därför har man verkligen inte tid att blanda sig i någon längre ordväxling.

Det som jag faktiskt, och verkligen beklagar, är att jag misstänker att jag ibland har jag detonerat något som fått någon stackare som inte var den avsedda måltavlan, att ta åt sig.

Vad gäller tonen - tja... Tonen i de fria fantasierna kan vara hur trevlig som helst, medan sanningen serveras på ett otrevligt sätt.

Hur löser man det? Det verkar vara vår samtids stora fråga. Vi ser ju nu vad som hänt i USA när Trump deklarerar att något är 'fake news' och 'I have my own facts', osv.

Därför tror jag inte någon 'gilla'-knapp kommer funka.

Och USAs 'Supreme Court' kan utan överdrift ses som en parallell till Swecs moderatorer i frågan om 'I have my own facts'. Och det är inte säkert att de kommer rösta mot Trump, även om hans 'fakta' är dragna rakt ur luften.

Medlem

Bra skrivit och även jag i mina yngre år kunde väl skriva något dumt, men jag blev fostrad på ett bra sätt här i forumet. Men om jag skall undvika en rant, så måste vi återgå till Sweclockare, inte swecare, det är något helt annat. Allt gott!

Medlem

Tror jag hunnit upp i två nomineringar hittills i år, av andra forumiter genom kommentarer till något av mina inlägg, i stil med "Det där var det mest random jag läst 2025", gliringar som Såklart lett till 'sönder-lajkande' av andra läsare.
Längtar, eller kanske bävar, inför dessa människors kommande lanseringar av sina 'konstigaste inlägg jag läst föregående år', för att förhoppningsvis ta dem lite väl mkt på orden än hur otrevliga de faktiskt försökte vara.
(I mean, i regel har gliringarna/trackandet varit från folk som öht inte deltagit i tråden ifråga tidigare, utan bara ville sätta sig på någon tangentbordsledes antar jag..)

Tror mitt förra konto här skapades typ '08 eller nåt, jag har tidigare hängt åratal i SweCs discordchatt, och på den meet & geek jag en gång trillade förbi så fick jag både träffa riktigt og swec-folk från geeks, samt stiftade ett par goda nya bekantskaper som består än idag.
Men utöver att det finns Massor med kunnigt Och trevligt folk här (faktiskt/egentligen), så upplever jag tbh forumet 'till vardags' som nästan hiskeligt otrevligt. Drar mig oftast för att skriva något öht numera. I väntan på 'belackarnas' färdigtställande och sedemera skyltande med deras 'topplistor of weirdness', eller nåt.

Anyway, bra att 'tonalitetsfrågan' tas upp för allmän diskussion.

Sötast

Ni kan väl få lite perspektiv genom mina ögon, because why not?

Jag har genom åren burit flera hattar på forumet. Från mycket hjälpsam till passiv till troll till elak.

Jag skulle vilja berömma moderatorerna och arbetet de utför för att hålla nivån på Sweclockers på en precis svensk 'lagom' nivå!
Jag skulle tro att vilken hatt jag burit till viss del berott på hur livet har sett ut för stunden, vilket i sig kan påverkas mycket av min psykiska ohälsa. Den är av typen som varierar mycket, kommer och går... Är ena dagen på topp och andra dagen så är jag i fritt fall.

Med det sagt så jag under åren samlat på mig en hel del varningar, och en hel del likes!
Att vara småjävlig är ju faktiskt ganska förtjusande, både för sig själv och för andra läsare. Det kan vara rätt nice att se en annan medlem virtuellt sparka någon på skenbenet eller dra nån i öronsnibben på jävelskap. Vilken räddning detta är för mig både som aktiv medlem samt som läsare, att kunna få ut lite av frustrationen som eventuellt byggs upp när medlemmar testar tålamodet på varandra.

Det känns som att jag alltid haft utrymmet att både lära, socialisera och dela ut smällar under midjan på forumet.
Jag har gjort övertramp flera gånger och jag har en troféhylla alternativt skämsellåda med en handfull varningar från moderatorer under åren. Vissa gånger har jag sanningsenligt betett mig illa och har varit rädd för att förlora mitt medlemsskap på sweclockers, men någon eller några änglar på moderatorlaget har varit tydliga men förlåtande. Tur är det, med tanke på hur lång tid jag spenderat här så hade det på riktigt varit en personlig katastrof att inte kunna komma hit längre. Trots denna känsla av att vara i en trygg och modererad miljö så har man sett många gånger att de som verkligen trampat över för mycket har blivit avstängda antingen på kort eller längre tid och det är också viktigt, nog är nog.

Tack till moderatorteamet, alltså definitivt inklusive alla ni som kommit och gått under åren, tack för ett så stort voluntärarbete och att ni lyckas hålla balansen som ni gjort under alla dessa år. Fantastiskt!

Medlem

Det jag tycker är värst är språkpoliserna som ska granska ordval, meningsstruktur, särskrivningar och stavning. En sak är när det är nära oläslig text.

Sen tror jag mycket skulle bli bra om folk rapporterade mer och lät moderatorerna göra bedömningarna.

Medlem

Ett inneboende problem i alla former av diskussioner är just att någon kommer ha fel eller en mindre informerad åsikt/information än en annan part, vilket ledet till friktion i samtalet. Att finna just rätt nivå av tuggmotstånd i diskussionen är ett evigt problem, får inte bli för kryddigt men inte för degigt heller.
Håller med om att moderatorerna här gör ett utmärkt arbete!

Medlem
Skrivet av Zeedarn:

Det jag tycker är värst är språkpoliserna som ska granska ordval, meningsstruktur, särskrivningar och stavning. En sak är när det är nära oläslig text.

Sen tror jag mycket skulle bli bra om folk rapporterade mer och lät moderatorerna göra bedömningarna.

Hmmm... Jag är inte säker på att 'mer jobb för moderatorerna' leder till att kvaliteten höjs.

Medlem

Det är också viktigt med perspektiv. Gå till random forum och det här forumet framstår som en oas.

Medlem

Tycker själv nivån är generellt sett hög men de två värsta sakerna enligt mig är "de som till varje pris ska övertyga andra om sin åsikt" vilket märks tydligast när någon startar en tråd om att "Butik X nekade min reklamation" (el dyl) vilket snabbt bildar två läger som slåss, samt de som säger att man ska Googla sin fråga (förhoppningen är att om man frågar en fråga på ett forum av denna typ så ska man få ett svar från erfarna personer som kanske själv äger eller har ägt produkten man undrar över).

Skrivet av ronnylov:

Det är en hårfin gräns det där. Fanns en tid för några år sedan då jag drog mig undan från det mesta på internet på grund av att man inte fick säga vad man ville. Så det kan gå åt båda hållen det där. Som tur är så har vi något bättre samhällsklimat numera.

"Säga vad man vill" kan för en person betyda att uttrycka sin civiliserade åsikt inom forumets ramar och för en annan att kalla andra personer för en idioter. Tror tyvärr inte det är möjligt att ha ett forum där ordet är 100% fritt

