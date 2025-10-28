Kommentar: Inget forum överlever på taskig ton

Så, vad säger du? Vad gör att du vill hänga kvar här och vad får dig att backa ur? Berätta.

Entusiasmen och det rena intresset för teknik, när man ser det hos andra. Glädjen i att hjälpa och tipsa varandra och se vad andra skapar.

Men behovet av att ha "tribal fan culture" eller hur man nu ska beskriva det är trist, och tendensen att trycka ner andra. Många verkar sitta och leta efter tillfälle att få dumförklara någon annan. Jag har byggt datorer i 20+ år nu, och vet att generellt sett fungerar nästan allt som går att köpa riktigt bra, det är inte så blodigt att bygga en bra dator, och alla problem går att felsöka eller lösa om man vill och orkar.

Märken och tillverkare spelar väldigt lite roll för ens upplevelse bortom just ens egen självbild och hur den påverkas av att identifiera sig med vissa märken och inte andra.

Jag saknar lite det som finns i bilvärlden där liksom alla bilar, hur skruttiga och trista de är på ytan, är intressanta till någon nivå. Man kanske inte själv bryr sig om, säg, fiat, men om en polare skaffar en Fiat är det ju intressant att höra om den och hur den fungerar.ä och vad som är konstigt/annorlunda med den ä. Den liksom öppensinnade entusiasmen för hela området oberoende av märken saknar jag inom PC-masterrace.

Det svider inte så mycket för mig när någon tycker att jag gjort något fel, vid denna ålder, men när någon gör det tydligt att typ "vi kan inte ha en respektfull diskussion för du har köpt saker som jag tycker är äckliga" så är det rätt sorgligt.