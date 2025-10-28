(NY) Samsung 55" | 8K QLED UHD | One Connect Box

Säljer en mycket fin Samsung QE55QN750AT 55" TV, en av Samsungs mest avancerade 8K Neo QLED-TV.

Fantastisk skärpa, djup kontrast och AI-styrd bildoptimering.

Perfekt skick – används sparsamt och fungerar felfritt.

🔹 8K-upplösning (7680×4320) – 4x fler pixlar än 4K, ger oslagbar detaljrikedom.

🔹 AI Upscaling 8K – uppgraderar vanliga 4K/HD-filmer till 8K-kvalitet med hjälp av artificiell intelligens.

🔹 Neo QLED-teknik (Mini LED) – fler och mindre ljuskällor = bättre svärta, högre kontrast och mer ljusstyrka än vanlig QLED.

🔹 Neo Quantum Processor Lite 8K – intelligent bildmotor som analyserar varje scen för optimal färg och skärpa.

🔹 120 Hz uppdateringsfrekvens – perfekt för sport, film och gaming (stöder VRR & ALLM).

🔹 HDR10+ & Quantum HDR – otroligt djup färgåtergivning och realistisk kontrast.

🔹 Ljud – Q-Symphony, Dolby Digital+, Adaptive Sound

🔹 Anslutningar – 4x HDMI 2.1, 2x USB, LAN, WiFi, Bluetooth

🔹 One Connect Box (AC220) – allt kopplas i en separat box, så du slipper kabelkaos bakom TV:n

Nypris: ca 25 000 kr

Säljer för: 7 000 (kan diskuteras vid snabb affär)

