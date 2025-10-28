Forum Datorkomponenter Grafikkort Radeon Tråd

RX 6500 XT - värt att behålla till nästa bygge?

RX 6500 XT - värt att behålla till nästa bygge?

Hej,
Har detta kortet i min nuvarande dator, är det något att spara när jag bygger ny eller är det bara att skicka till återvinningen?
//Mats

Beror på vad du har för krav i spelprestanda, och vad det är för komponenter du ska använda i det nya bygget, fast ett modernt bygge med PCI-Express 4.0+ fungerar bra med det kortet. Undvik PCI-E 3.0.

Ryzen 9 5900X @ +100MHz & CO -23.5 | RTX 3070 @ 2GHz 16Gbps 956mV | 32GB @ 3600MT/s CL14

Är väl aldrig fel att ha ett sådant kort i reserv om nåt skulle hända med ditt nya bygge.

Släng inte fungerande grafikkort. Det är jättebra att ha i reserv och för felsökning.
Och du kan ge dig på att någon annan tänker likadant så ge hellre bort det då.

Både jag och en vän till mig har behov av det om det ska slängas.

CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Samsung Odyssey Neo G8 4K 240Hz. MONITOR:2 Xiaomi Mi 34" 3440x1440 144Hz. Tv:3 Samsung 48" 3D. Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.

