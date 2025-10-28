Ska nätagget vara upp eller ner?

Jag bygger stationär dator igen. Åt minsta grabben den här gången. Jag sa sist att nu var det sista gången men tydligen inte.

En halvtimme in i projektet är jag redan irriterad på alla usla instruktioner, återigen.

Så jag har en fråga till er kunniga forumläsare:

Jag har ett sånt här chassi, "Kolink Observatory HF Mesh Svart" och en nätdel som är semi-modulär av märket "Chieftec VITA SM3 750W ATX 3.1".

Frågan är hur den egentligen bör monteras i det här chassit? Ska fläkten under nätaggregatet vara upp eller ner? Undertill i chassit finns nån typ av filter (tror jag, för det förklaras inte alls i instruktionerna) så det kändes kanske logiskt att ha fläkten neråt. Men, har jag den neråt och nån dag vill sätta i mer kontakter i nätagget, behöver jag skruva loss hela eländet för jag når inte uttagen annars.

Har jag den uppåt, kan jag stoppa i fler sata-kontakter vid behov utan problem men då är som sagt fläkten uppåt.

Idéer?