pdf till dokument där man kan kopiera texten?

(Ny på forumet, hoppas jag postar i rätt sektion)

Jag har ett pdf dokument som inte går kopiera texten från då det är bilder/utlandsspråk burned in så att säga..

Skulle vilja veta ett program som antingen gör om pdf:en till läsbart/så man kan kopiera från (alternativt till word).

Har testat diverse ocr och pdf converters online de fungerar inte.

Jag använder windows 10.

Tack.