pdf till dokument där man kan kopiera texten?

pdf till dokument där man kan kopiera texten?

(Ny på forumet, hoppas jag postar i rätt sektion)

Jag har ett pdf dokument som inte går kopiera texten från då det är bilder/utlandsspråk burned in så att säga..

Skulle vilja veta ett program som antingen gör om pdf:en till läsbart/så man kan kopiera från (alternativt till word).

Har testat diverse ocr och pdf converters online de fungerar inte.

Jag använder windows 10.

Tack.

Hej och välkommen till Sweclockers!

Du vill kanske kunna redigera texten, men om inte kan du använda Windows Snipping Tool (Win +Shift + S-tangenterna), markera det du vill ha med och klistra in i det Word. Testade nyss och det fungerade mycket bra med tydlig text/bilder. Om inte annat så blir tråden åtminstone bumpad så nån annan kan komma med ett bättre förslag.

@crabturtles
Kommentera gärna mitt förslag, så kommer tråden upp på framsidan igen i "Nytt i forumet" så fler ser den.

Ovan tips med skärmklippsverktyget fungerar mycket bra, dessvärre så är den funktionen unik för Windows 11 23H2 och uppåt, så för trådskaparen som kör Windows 10 så behövs en annan lösning.

Jag kan rekommendera trådskaparen att kolla på Stirling PDF, det är ett open source initiativ till en kompled PDF swiss army knife-lösning som kan göra allt möjligt med dina PDF-dokument, däribland OCR eller att konvertera dem till exempelvis doc/docx format för att öppna i Word/LibreOffice/OnlyOffice. Du finner Windows-installer för Stirling PDF på deras Github-sida på länken nedan.
https://github.com/Stirling-Tools/Stirling-PDF/releases

