X870I - m2 fläkt

Skrivet av SAnDis:
Hej har köpt ett moderkort som är.
GIGABYTE X870I AORUS PRO ICE
Jag vet att denna har en fläkt på m.2 kylningen, vet också att dessa kan varva till 10k rpm och låta som en arg geting.
Tänkte fråga:
1: Måste man ha fläkten inklopplad?
2: Om man måste, kan man sänka hastigheten på SSD så den inte blir så varm? (är Samsung 960 evo disk)
Annars finns det en plats på baksidan utan kylningen, den kanske fungerar istället?
Kan du inte ställa hastigheten på den fläkten i BIOS?
Hade så på mitt gamla GB moderkaka så jag kunde ställ in silent. Har aldrig hört den.
Å andra sidan är det äldre moderkort och nvme diskarna brukade inte bli så varma som dagens
/S
Skrivet av Superthug:
Kan du inte ställa hastigheten på den fläkten i BIOS?
Hade så på mitt gamla GB moderkaka så jag kunde ställ in silent. Har aldrig hört den.
Å andra sidan är det äldre moderkort och nvme diskarna brukade inte bli så varma som dagens
/S
Jag har nog läst mig till att det skall gå, jag håller på att bygga datorn just nu och vara fundersam om någon visste.
Borde egentligen prova mig fram och återkomma med resultat.
