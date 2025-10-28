X870I - m2 fläkt

Hej har köpt ett moderkort som är.

GIGABYTE X870I AORUS PRO ICE

Jag vet att denna har en fläkt på m.2 kylningen, vet också att dessa kan varva till 10k rpm och låta som en arg geting.

Tänkte fråga:

1: Måste man ha fläkten inklopplad?

2: Om man måste, kan man sänka hastigheten på SSD så den inte blir så varm? (är Samsung 960 evo disk)

Annars finns det en plats på baksidan utan kylningen, den kanske fungerar istället?