Forum Spel Spela med SweClockers Klaner, servrar och evenemang Tråd

WoW-classic privat-server

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

WoW-classic privat-server

Hejsan!

Vår familj har sedan en tid kört wow classic på privat Linux server.

Jag har byggt den själv med AzerothCore open-source samt lagt på 300 AI-styrda spelare som du kan questa och chatta med för att skapa liv i Azeroth, och vidare ovanpå det byggt en nginx proxy server med frontend där vem som helst kan regga sig och sen spela direkt.

Finns det intresse att spela med oss kan jag dela länken?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

"open source"...

Så vitt jag vet bygger alla dessa från början på läckt källkod som aldrig skulle sett allmänheten och tror inte blizzart kommer låta dem hållas speciellt länge innan de tas ner iom att de teoretiskt äger rättigheterna.

Visa signatur

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Blizzard lär väl inte bry sig allt för mycket om det inte är alltför stor population, som i 5-6 siffrigt.

Det tog väl ett antal år innan de slog ner på de äldre kända. Var väl när de blev så pass stora och Blizzard såg en eventuell inkomstförlust. Innan var de ju anti Classic och förespråkade sådant som mobilspel istället.

Visa signatur

Snälla, kan SweC sluta låtsas vara en Youtube-kanal och återgå till en riktig hårdvaru- sida/forum där man får ordentlig information i text.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det är en 4e gen Intel med 16 gb ram så +1000 spelare funkar inte.
Körde tidigare på en rpi5a 😀

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av bilbatteri:

Det är en 4e gen Intel med 16 gb ram så +1000 spelare funkar inte.
Körde tidigare på en rpi5a 😀

Gå till inlägget

Som Blizzard själva alltså

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar