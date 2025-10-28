WoW-classic privat-server

Hejsan!

Vår familj har sedan en tid kört wow classic på privat Linux server.

Jag har byggt den själv med AzerothCore open-source samt lagt på 300 AI-styrda spelare som du kan questa och chatta med för att skapa liv i Azeroth, och vidare ovanpå det byggt en nginx proxy server med frontend där vem som helst kan regga sig och sen spela direkt.

Finns det intresse att spela med oss kan jag dela länken?