Uppgradering för att spela BF6

Jag inser med införskaffandet av Battlefield 6 att min dator nu tydligen sett sina bästa dagar passera och jag behöver råd kring vad som bör uppgraderas för att kunna njuta vidare av onlinetillvaron. Eller är det så illa att det krävs att en ny speldator införskaffas? Ser vid snabb koll att CPUn rullar 100% hela tiden och FPSen rullar kring klena 50 när jag är inne i spelet trots lågt inställd grafik.

Här är uppbyggnaden:
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-8700k CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz
RAM: 32GB
Grafikkort: NVIDIA GeForce RTX 3080
Moderkort: ASUS PRIME Z370-A

Såg i en granntråd att en Ryzen-processor rekommenderades, är det en mer prisvärd investering än Intel (om det nu ens är i den änden jag behöver byta)?

Känns som det måste vara något annat som är problemet. Vilka settings, upplösning? Du är ett snäpp över minimum requirements för spelet.

Vad är din budget ?

CPUn flaskar antagligen.

Fullt möjligt att det är något annat som strular, har gått på diverse ledtrådar utan att få upp spelkvalitén. kör lägsta på allt och upplösning 1920*1080. Jag har ingen låst budget, menar inte att jag vill hiva in hela lönen men får betala vad som krävs. Dock undrar jag om det är värt att lägga för mycket på enskilda flaskhalsar i denna uppsättningen, några tusenlappar fungerar dock.

CPUn är garanterat flaskhalsen, en vän som har 9900k med RTX 4070 som kör allting på high/ultra i 1080p har runt i genomsnitt runt 60 FPS och dipper under oftast.

Kolla så att inte v-sync är påslaget.

Min sambo har exakt exakt samma cpu/grafikkort och t.om samma moderkort och hon ligger iaf på 100 fps i 1440 .

