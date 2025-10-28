Asus ROG STRIX Platinum ATX 3.1 850W

Helt flång ny med plasten kvar på lådan.

Säljes då min gamla PSU började bete sig så jag köpte ett nytt 1000W nätagg.

Det gamla nätagget reklamerade jag och fick detta i utbyte med nytt kvitto då ursprungliga nätagget inte fanns kvar i sortimentet.

Tar endast Swish.

Köpare betalar frakt och all betalning sker i förskott vid skick osv osv.

Läs hela annonsen här