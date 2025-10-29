Ersätta galaxy s9+

Hej,

Jag betalade typ 2000 kr för min s9+ på refurbed el. liknade.

Jag lägger helst mellan 2000-4000 kr på en annan S modell.

Jag använder DeX, viktigt. Förutom problemet beskrivet nedan har prestandan varit ok för mig. När den inte strulat då. Vilket den ofta gjort.

Vad är ett smart köp? Med tanke på bla OS support.

Jag föredrar att inte behöva vara överdrivet rädd om den, alltså vill inte gå omkring med 10k i min grusiga ficka.

Min gamla trotjänare låter varken ljud komma in eller ut ur den. Den har haft problem med att bashögtalaren inte fungerar. Wiped system cache kunde ibland få den att fungera rätt i en minut eller så. Samsung support har loggat in i den och kunde bara se att batteriet var kasst. Bytte batteri (själv), samma problem. Factory reset etc hjälper inte. Nu får den nog pensioneras.

Tacksam för hjälp!