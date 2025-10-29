Någon som vet de ungefärliga priset i område 3 och 4 för 900kwh. Nu har de kostat runt 1kr kwh i snitt i kanske sammanlagt 2 veckor. Vid flera tillfällen upp till 6kr och 5.4.3.2. Har alltid stängt av värmen när de är över 1kr. Närmare 700kwh kostade 1995kr i September. Men då var snitt under 30öre. Låt oss säga ett ungefärligt pris för 900kwh. Brukar passa på att värma upp så mycket som går när de ligger under 10öre.