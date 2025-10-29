OldSchool297
Medlem
●
Tråd låst eftersom TS fortsätter skapa trådar med icke beskrivande rubriker (§ 3.1) - MOD
Någon som vet de ungefärliga priset i område 3 och 4 för 900kwh. Nu har de kostat runt 1kr kwh i snitt i kanske sammanlagt 2 veckor. Vid flera tillfällen upp till 6kr och 5.4.3.2. Har alltid stängt av värmen när de är över 1kr. Närmare 700kwh kostade 1995kr i September. Men då var snitt under 30öre. Låt oss säga ett ungefärligt pris för 900kwh. Brukar passa på att värma upp så mycket som går när de ligger under 10öre.
Finner du på SweClockers Jobb.
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.