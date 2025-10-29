Silver Pethead
Tråden om knastidningen En Ding Ding Värld
Dunde
Medlem ★
●
RVX
Moderator ★
●
Visa signatur
🖥️ Fractal Design Node 804 • Asrock Fatal1ty X99M Killer • Intel 5820K • Noctua NH-U12S • Corsair Vengeance 16GB • Gigabyte GTX 970 • be quiet! Dark Power Pro 550w • 2x Intel 520 120GB • 2x 1TB • 1x 3TB
🍎 Macbook Air 13" (2025) - M4 10C CPU 8C GPU 16GB/256GB
🍏 iPhone 16 PRO 128GB Natural titanium
🎧 SONY WH-1000XM3
🎵📲 SONY NW-ZX300 64GB [Region changed & Mr Walkman custom firmware loaded] + 256GB xtra • Audio Technica ATH-M50X
lanbonden
Medlem ★
●
sodapop
Medlem ★
●
holo
Medlem ★
●