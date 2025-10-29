Forum Övrigt Övriga ämnen Underhållning Tråd

Tråden om knastidningen En Ding Ding Värld

1
Medlem

Tråden om knastidningen En Ding Ding Värld

Minns du den knasiga tidningen En Ding Ding Värld? Läste du den? Vilka nummer hade du? Har du dem kvar?

Silver Pethead

Medlem

En ding ding värld gick under för att Aftonbladet har gått in och tagit över i deras ställe.
Den har väl "alla" läst någon gång.

Moderator

Besvarar det här din fråga? 😂

Medlem
Jo, det har jag hört.

Silver Pethead

Medlem

Frisören när jag var barn till yngre tonåring hade den, kommer ihåg den ungefär som guinness world records böckerna men lite bättre (mer ding ding alltså). Var alltid bra underhållning när man klippte sig i alla fall

ps, rolig detalj, slog mig precis att namnet på den berömda rekordboken har "vissa" likheter med ett visst märke för dryck!

Medlem
De skrev om rekord, men sedan skrev de många andra artiklar också. De har uttalat sig om att alla artiklar i färg var sanna och riktiga medans alla artiklar som var tryckta i svartvitt var fabricerade och fakade.

Silver Pethead

Medlem
Ps. Det var mycket riktigt Guinness bryggeri som skapade boken som en sorts PR-kampanj.

Medlem

Ding-Ding värld var väl speciell
Det var kul som glin att bläddra i för 'nyheter/konstiga saker', redan då minns jag det var allmänt förstått att färgfoton var äkta artiklar medans de med svartvita foton var hittepå
Har en tre-fyra blaskor uppe på vinden (vilka nummer får vara hemligt för det är kallt där uppe nu -.-)

Medlem
En del av artiklarna som va tryckta i svartvitt skulle å andra sidan kunna vara sanna. Jag minns en artikel från nummer 8 1992 som handlade om en hund som hade stoppat in nosen i ett rör och fastna. Den skulle kunna vara sann eftersom ni vet hur hundar är. De stoppar in nosen lite överallt.

Silver Pethead

1
