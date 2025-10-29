Växla mellan laptop / gamingdator

Hej

Jag växlar ofta mellan jobbdatorn och min privatdatorn i hemmet genom en docka med thunderbolt. (Båda laptops)

Jag skulle vilja ha en stationär dator istället och göra samma princip, växla med en kabel eller liknande.

Datorn jag tänkt köpa är en speldator, så kommer vara gpu på den.

(Har förstått att USB4/TB4 skickar endast iGPU om en stationär).

Hur gör man detta bäst utan att behöva koppla om X antal kablar varje gång.

Tack på förhand

(Hoppas jag la i rätt forum)