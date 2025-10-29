Forum Datorkomponenter Tangentbord, möss och övrig kringutrustning Tråd

Växla mellan laptop / gamingdator

Växla mellan laptop / gamingdator

Hej

Jag växlar ofta mellan jobbdatorn och min privatdatorn i hemmet genom en docka med thunderbolt. (Båda laptops)
Jag skulle vilja ha en stationär dator istället och göra samma princip, växla med en kabel eller liknande.
Datorn jag tänkt köpa är en speldator, så kommer vara gpu på den.
(Har förstått att USB4/TB4 skickar endast iGPU om en stationär).

Hur gör man detta bäst utan att behöva koppla om X antal kablar varje gång.

Tack på förhand
(Hoppas jag la i rätt forum)

Tråd flyttad till mer passande forumdel /MOD
/SAnDis - Pew pew

Vad har du för skärm/skärmar och vad är det för docka du har idag?
Har du rätt docka/skärm med kvm-möjlighet så kanske du inte behöver göra mer än att koppla in ett par andra sladdar från sationära datorn.

KVM switch eller kanske en mjukvarulösning, om båda datorerna är på kan du nog utan problem använda fjärrskrivbord till jobbdatorn eller kanske nått likt Synergy funkar för det du vill göra.
https://symless.com/synergy

Skrivet av tonii:

Vad har du för skärm/skärmar och vad är det för docka du har idag?
Har du rätt docka/skärm med kvm-möjlighet så kanske du inte behöver göra mer än att koppla in ett par andra sladdar från sationära datorn.

Hej

Har denna skärmen

https://www.inet.se/produkt/2225214/aoc-34-cu34g2xp-va-wqhd-1...

Denna dockan

https://www.lenovo.com/se/sv/p/accessories-and-software/docki...

/SAnDis - Pew pew

Vad jag kan se så saknar både skärm och docka KVM-switch så att byta mellan laptop-stationär kommer då bli omständligt. Stationära saknar oftast (alltid?) möjlighet att skicka ut både ljud, bild och data (mus/tgb etc) på samma anslutning. Möjligtvis kanske stödet finns för moderkort med TB4/TB5 men det är inget jag har kunskapen om.

KVM-switch är lösningen för de allra flesta i den här situationen men du behöver kolla så den har stöd för den upplöning och Hertz som du vill köra skärmen i.
Enkelt fungerar kvm-switch ungefär som din docka (där du kopplar in hårdvara som ska delas mellan de två datorerna) men istället för att byta sladd mellan två datorer så byter du dator med en knapp-kombination på tangenbordet.

Stora nackdelen med en KVM-switch är att det blir så jäkla många kablar.
Skärmkablar galore...

Men när det väl är inkopplat och kabelhanterat så är det väldigt smidigt.
Dock kostar en vettig KVM-switch en del pengar, särskilt om man har en bättre skärm (4K med över 60hz)

And Jesus said "Come forth and I will grant you eternal life!" I came fifth and won a blender.
Skrivet av SunQ:

Stora nackdelen med en KVM-switch är att det blir så jäkla många kablar.
Skärmkablar galore...

Men när det väl är inkopplat och kabelhanterat så är det väldigt smidigt.
Dock kostar en vettig KVM-switch en del pengar, särskilt om man har en bättre skärm (4K med över 60hz)

Några extra kablar blir det ja. En extra bildkabel per skärm, samt en extra usb per dator. Plus ev en kabel till knappen som man växlar med (om sådan ingår med kvm:en).

Men jag skulle inte säga att de behöver kosta jättemycket, jag har precis beställt en för strax under 700kr, som ska klara Ultra High speed hdmi (aka 48Gbps/4K 144Hz). Denna: https://amzn.eu/d/iBormvi

