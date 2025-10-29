Google Pixel Buds Pro 2 - Google Pixel Watch 3 45mm LTE - Pokemon ruby med manual och kartong - Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System

Pokemon ruby med manual och kartong. Har inte bytt batteriet. Har slitage på kartong. 2000 kr + frakt.

Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System med 2st förlängningskablar. 1500 kr + frakt. Använt den cirka 20 timmar.

Google Pixel Buds Pro 2 (Porcelain) - 2000 kr + frakt, oöppnad.

Google Pixel Watch 3 45mm LTE (Matte Black Case/Obsidian Active Band) 3000 kr + frakt, oöppnad.

Google produkterna kommer med ett foto av kvittot. Kommer från Comviq Mystery Box och jag säljer dom åt min mor. Så kvittot står på henne, och vi bor på samma adress som jag visar till den som köper dessa Google produkter.

Skickas med Postnords Postpaket eller Skicka Hem.

Jag tar även bud och väljer vem jag säljer till.

