Kensingtons nya styrkula har trippla skrollhjul

Melding Plague

Kensingtons nya styrkula har trippla skrollhjul

200 procent fler skrollhjul – 36 procent högre pris.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Njae...
För kategorin "alternativt formade musliknande styrenhet" svär jag till Vertical Mouse sedan många år!
Har dock en modell av klassisk styrkula som styrs med tummen. Minns itne namnet men den är välkänd.

Blir kanske att titta på denna. Jag har ju kört styrkula i många år nu för dagligt bruk både hemma och på jobbet (mus till speldatorn dock), och den på jobbet kan kanske behöva uppgraderas så småningom.

Njae...
För kategorin "alternativt formade musliknande styrenhet" svär jag till Vertical Mouse sedan många år!
Har dock en modell av klassisk styrkula som styrs med tummen. Minns itne namnet men den är välkänd.

Trackball

Logitech hade en styrkula som var ungefär 1.5-2cm stor vilket gjorde att man styrde den med tumme och pekfinger. Den var bra. Denna vet jag inte vad den ska vara bra till. Kanske arkadspel från 80-talet?

När ska vi istället få en böjd PET-skärm som en styrkula/spåkula?

*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe|Acer XV272Uz 1440p 240Hz|MinuxLint på Kanelen

Undrar om priset motiverar kvalitén. Har en Kensington trackball själv. Kostade mycket men kvaliteten känns som 20krs mus från Aliexpress.

https://www.amazon.se/dp/B08S48MRBX/?th=1&psc=1

Den där kanske funkar för mig? De man styr med tummen går inte.

Blir kanske att titta på denna. Jag har ju kört styrkula i många år nu för dagligt bruk både hemma och på jobbet (mus till speldatorn dock), och den på jobbet kan kanske behöva uppgraderas så småningom.

Nu blir ja nyfiken, vad gör styrkula bättre än rollermouse eller vanlig mus?

Logitech hade en styrkula som var ungefär 1.5-2cm stor vilket gjorde att man styrde den med tumme och pekfinger. Den var bra. Denna vet jag inte vad den ska vara bra till. Kanske arkadspel från 80-talet?

Missile Command?

Var för ung för spel på den tiden, stod och tittade när de äldre ungdomarna spelade.

På sin höjd låtsades jag spela om det var ledigt, snurra på trackball och trycka på knappar.

