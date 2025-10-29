Kensingtons nya styrkula har trippla skrollhjul

Skrivet av Freddr: Logitech hade en styrkula som var ungefär 1.5-2cm stor vilket gjorde att man styrde den med tumme och pekfinger. Den var bra. Denna vet jag inte vad den ska vara bra till. Kanske arkadspel från 80-talet? Gå till inlägget

Missile Command?

Var för ung för spel på den tiden, stod och tittade när de äldre ungdomarna spelade.

På sin höjd låtsades jag spela om det var ledigt, snurra på trackball och trycka på knappar.