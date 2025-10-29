Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

16 st Radeon RX580 8gb

16 st Radeon RX580 8gb

Skänker 16st Radeon rx580 8gb. Dom är miningbrukade och har inga fläktar, aldrig haft och är i sitt originalutförande såhär.

Körts i en 4U miningmaskin som även den gärna skänks i sin helhet. 3x 6000rpm 120mm fläktar i den, jävla drag!

Alltså 1x komplett maskin med 8 gpuer. PSU på 1800w inkluderas.
samt 8 extra gpuer.

Bra att veta: Jag har inte fått gpuerna att funka i Windows, men linux funkar toppen. Jag tror inte de har riktigt full prestanda som ett vanligt 580 8gb, gissar ca 10-15% slöare av oklar anledning. 1x hdmi på varje gpu.

Psun är uttagen ur maskinen, men skänks med maskinen.

Om ingen vill ha maskinen så skänker jag korten styckevis och maskinen åker på återvinningen.

Endast avhämtning i Östersund.

Jag tar gärna de

Synd att man inte bor i östersund

Tar den gärna om ingen vill hämta och frakt är ett alternativ (betalar självklart för emblage och frakt i sånt fall!)

Bara korten eller allt?

Vi får se hur tråden urartar sig. Hade gärna sluppit stöket med skickandet

Jag är helt klart intresserad! Kanske i första hand inte av hela maskinen och alla kort utan är ju primärt intresserad av en/några GPUer för att komplettera befintliga datorer. Men det kommer ta en stund att komma förbi Östersund. Rör mig ju mest i Sundsvalls trakten.

Så, har visst intresse för att komplettera, men kan tänka mig att hämta allt om det går att vänta till helgen eller liknande. Så jag vet inte hur jag ska uttrycka mitt intresse på annat vis

Kan tänka mig två kort för frakt + dricks om det spårar ur på så vis 🤣🤘👌kan göra nytta både i server och gamingdator för kidsen..

