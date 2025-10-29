Hjälp att sätta ihop dator (främst för cs2 men med möjlighet för nya spel) - budget 14–18k (?)

Hej!

Jag tänkte unna mig en ny dator då jag alltid kört begangat från familj och vänner och önskar lite hjälp.

Jag spelar nästan uteslutande cs2, stretched och med låga inställningar - men vill ha möjlighet att spela nya spel med polarna, exempelvis nu när bf6 kom. Jag använder även datorn till digital konstskapande ibland, krita m.m.

Min förhoppning är att burken ska hålla ett tag då jag som sagt sällan uppgraderar. Jag tror inte jag har något värt att återanvända från nyvarande burken så önskar hjälp att sätta ihop en komplett dator. Avser antingen att bygga den själv eller betala för att få den monterad av INET.

Hur mycket bör jag spendera för att uppfylla mina krav? Tänker mig budget på 14-18k, men med viss flexibilitet. Jag använder förnuvarande en BenQ 24" XL2411Z skärm, vet inte om även den bör uppgraderas.

Tackar ödmjukast!