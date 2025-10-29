Forum Datorer och system Smarta hem Tråd

Fjärrströmbrytare utomhus med tydlig ledindikator?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Fjärrströmbrytare utomhus med tydlig ledindikator?

Letar efter en fjärrströmbrytare för utomhusbruk som jag tänkte styra motor-/kupévärmaren med nu i vinter.
Jag har letat en del men inte riktigt hittat något som jag eftersöker.

Det jag vill ha är en strömbrytare som tydligt lyser/indikerar när den är igång. Har hittat några där det lyser en röd diod men jag letar efter något som lyser upp mycket så man kan man se på avstånd att den är igång.
Optimalt vore om den finns någon brytare med ringlight som lyser upp när den är aktiv.

Någon som har erferenhet och känner till någon som brytare som har denna funktion?

Alla tips mottages varmt!

Visa signatur

DeepCool CH260 Svart | 9800X3D | ASUS TUF Gaming B850M-Plus WIFI | G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Trident | MSI GeForce RTX 5070 Ti 16GB Ventus 3X OC | Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Seasonic Core GX V2 850W ATX 3.1 | 2x 4TB SN850X WD_BLACK | Dell Alienware AW3225QF 4K QD-OLED | Acer Predator XB271HU | Klipsch Reference R-51PM | Sennheiser HD 560S med V-MODA BoomPro Mikrofon |
Keychron K4 Pro QMK/VIA RGB Hot Swap K Pro Brown | Logitech Pro X Superlight | Platta: Ipad 9th Gen | Nätverk: Unifi Dream Router

Twitch: https://www.twitch.tv/revolt_III

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Räcker det inte att du ser att fjärrströmbrytaren är på eller av via tillhörande app eller liknande?
Annars kan du ju sätta en lampa i bilen som lyser när strömmen är på.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar