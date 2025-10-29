Värdering dator

lundensaren
Medlem
●
Visa signatur
Louqe Ghost S1 MkIII | AMD 9800X3D | Asus ROG Strix B650E-I | 2x2TB Samsung 990 Pro | Inno3D 5070 Ti | G.Skill 64GB DDR5 6000MHz | Noctua NH-L12 | Corsair SF750 | Samsung Odyssey G7
Hej!
vad är lagom pris för att sälja denna? 3000?
Louqe Ghost S1 MKII ASH
Intel Core i7 8700 3,2GHz
Asus GeForce GTX 1070 ROG Strix Gaming 2xHDMI 2xDP 8GB
Samsung 960 EVO Series MZ-V6E250BW 250GB
Samsung 970 EVO Series MZ-V7E1T0BW 1TB
Noctua NH-L12
Gigabyte Z370N
Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 2x8GB
2 x Noctua NF-S12A PWM 120mm
Corsair SF600 Platinum 600W
Louqe Ghost S1 MkIII | AMD 9800X3D | Asus ROG Strix B650E-I | 2x2TB Samsung 990 Pro | Inno3D 5070 Ti | G.Skill 64GB DDR5 6000MHz | Noctua NH-L12 | Corsair SF750 | Samsung Odyssey G7
Lite mer kan du nog få, typ 3500, möjligen upp till närmre 4000.
Mitx uppskattas och både ddr4 såväl som samsung evo ssd värderas bra.
Finner du på SweClockers Jobb.
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.