Mini PC Lenovo Ryzen

Mini PC Lenovo Ryzen

Säljer 6st

Lenovo M715Q med Ryzen
Ryzen 3 Pro 2200ge cpu, 8gb ddr4 Ram (32gb max), 128gb SSD

Ominstallerade och testade, drog runt 25w med proxmox installerad.
Perfekt för tex plex / homeassistant eller litet proxmox kluster.

Bud på enstaka datorer eller hela paketet.

Avslutar till helgen men kan avslutas i förtid vid rätt bud.
*Med reservation för att dom kan säljas i PM.

c:\spel

Har du något riktpris på mini-datorerna?

Skrivet av sweisdapro:

Har du något riktpris på mini-datorerna?

För en eller för alla tänker du?
Jag satte bud för jag tänkte låta marknaden avgöra, så får det bli vad det blir.

c:\spel

500 för 1?

Skrivet av Philippk:

500 för 1?

Noterat! Högsta bud på 1.

c:\spel

Nytt bud: 1 500 kr + frakt för 3
Skrivet av ThomaZ84:

För en eller för alla tänker du?
Jag satte bud för jag tänkte låta marknaden avgöra, så får det bli vad det blir.

perfekt, då vet jag

Lägger också ett bud, 500 kr + frakt för 1st.
Finns nätström till alla?

Köper gärna 1 st för 500 + frakt, om du orkar skicka alltså

Skrivet av bärplockaren:

Lägger också ett bud, 500 kr + frakt för 1st.
Finns nätström till alla?

Finna självklart nätström till alla.
Nu är alla uppe i bud på minst 500kr.

c:\spel

Nytt bud: 600 kr Lenovo M715Q med Ryzen 600:- plus frakt
Budar 1200 + frakt för två st!

Nytt bud: 500 kr +frakt om du orkar skicka
Skrivet av fredrikth:

Budar 1200 + frakt för två st!

Noterat, och högst bud just nu.

c:\spel

Skrivet av laukan82:

500 kr +frakt om du orkar skicka

Tyvärr ingen dator kvar på 500kr just nu.

c:\spel

1500+frakt för 3st.

3st 1700kr i PM högsta just nu,
2st @ 600kr högst bud just nu i tråden
1st 500kr högst bud just nu i tråden

c:\spel

