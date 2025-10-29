Veckans fråga: Vilken uppkopplad pryl gör dig mest nojig?

Robotdammsugaren från Kina. Men vad ska den göra? Mappa min lägenhet? Planritningen finns på internet liksom.

Har inte smart dörrklocka, men den hade hamnat högt upp på listan.

Mobilen är jag inte så orolig för, och jag är hyfsat restriktiv med vad jag lämnar ifrån mig för uppgifter.

Den här frågan hade fått annorlunda respons om den ställdes utanför sverige, eftersom alla svenskars personliga uppgifter finns på internet pga offentlighetsprincipen, som sverige är ganska unikt i att ha