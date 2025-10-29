Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Veckans fråga: Vilken uppkopplad pryl gör dig mest nojig?

Melding Plague

Veckans fråga: Vilken uppkopplad pryl gör dig mest nojig?

Svenskar oroar sig mest för mobilen när det gäller säkerhet. Men hur ser det ut hos SweClockers?

Medlem

Får nog bli datorn... kan inte ens spela ett modernt spel idag utan att anti-cheat (EA Javelin) eller anti-pirat (Denuvo) ska hålla på och jävlas på något sätt. Helt otroligt vad vi går med på utan att klaga allt för högt egentligen...

Visa signatur

ASRock X870E Nova WIFI / Ryzen 9800X3D (CO: -45 AC) / Corsair Vengance 64GB DDR5 6000MHz CL30 / Crucial T705 1TB Gen5 + 5.5TB sekundära / ASUS TUF 4080 Gaming OC / Seasonic Focus GX 850W ATX 3.1 / Acer Predator XB273UGX 1440p 270 Hz G-Sync / FD Torrent Compact / Phantom Spirit 120 SE / Evo 4 / Sennheiser IE 300 / Rode NT1-A
Synology 1621+ 6*16 / 1513+ 5*8 / LG CX 65" / XBox Series X / Switch 2 / Steamdeck OLED

Medlem

Skynet.

Skämt åsido: Kinesiska IoT produkter så som smarta hem prylar och robotdammsugare

Moderator

Jag svarade mobilen.

Ju mer man kan göra och gör på den, desto mer beroende blir man av att den är säker.

Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | LG OLED 42C4

Medlem

Mobilen definitivt. Inte för att jag är speciellt rädd för att den ska hackas egentligen utan mer för att det hade påverkat livet mest om något hände den.

Keeper of the Bamse

Robotdammsugaren från Kina. Men vad ska den göra? Mappa min lägenhet? Planritningen finns på internet liksom.

Har inte smart dörrklocka, men den hade hamnat högt upp på listan.

Mobilen är jag inte så orolig för, och jag är hyfsat restriktiv med vad jag lämnar ifrån mig för uppgifter.

Den här frågan hade fått annorlunda respons om den ställdes utanför sverige, eftersom alla svenskars personliga uppgifter finns på internet pga offentlighetsprincipen, som sverige är ganska unikt i att ha

i7 10770K, NH-D15. 16GB corsair. RTX 3080. 3TB nvme. Samsung G9. Fractal Torrent Compact. Corsair RM850.
Logitech G pro wireless mouse. Logitech TKL915 wireless. Logitech Pro X Wireless.
Macbook M3 (16GB, 512GB). HP Reverb G2.
www.bamseclockers.com

Medlem

Robotdammsugaren var jag också nojig över. Det slutade med att jag köpte en Dreame X40 och installerade Valetudo på den! Bye bye Kina-moln!

| 4 Wheels Move Your Body, 2 Wheels Move Your Soul |

Medlem

Det är nog mobilen. Jag har ingen som helst brandvägg eller antivirus på den. Fast d et kanske inte behövs? Jag surfar inte så mycket på den och använder inte sociala medier heller med den.

Medlem

Innan var det mobilen jag var mest nojjig för, men sen jag kör GrapheneOS så känns det som man fått tillbaka lite kontroll.

We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Youtube | Spotify Playlists | Soft | Rapp | Rytm | Kött | Kalas |

Medlem

Jag undviker så långt det är möjligt "smarta prylar", så det mest osäkra jag har är väl mina datorer eller telefonen. Diskmaskin, dammsugare, tvättmaskin, kylskåp - de har inte på internet att göra.

Akashiro 0.9: Ryzen 5 7600, Radeon RX 7800XT Pure: 64/2000
https://podcasters.spotify.com/pod/show/thomaseron

Medlem

Tvn har jag inte uppkopplad. Robotdammsugaren kör open source mjukvara utan cloud. Alla mina IoT prylar körs lokalt med Home Assistent.

Telefonen, robotklipparen och bilen är jag nog mest rädd för.

Medlem

Definitivt mina IOT prylar (lampor etc).. Har dem på separat SSID för IOT för de som går på wifi... Det finns en knap jag tryckt för att separera det från mitt normala nätverk men då det är en TP-link har jag inte full koll på om det är nån sorts DMZ heller..
Vi får väl se vad som händer.

I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.

Medlem

Telefonen. Baserat på hur mycket info som hela tiden matas till olika servrar även om jag inte tycker jag godkänt det och inte kan lista ut var från i telefonen det kommer(vilken app).
Spärrar en del i brandvägg och en del via dns. Svårt att göra när det är på 4G via mobilens egna simkort.

Att allt sen ska vara i app form gör det inte bättre, via webbläsaren känns det i alla fall som man har lite kontroll.

Har jag uppgivit felaktig information? Rätta mig gärna, jag vet inte allt och kan ha fel.

Medlem

Mina google nest högtalare, blockar dom i routern när jag inte använder dom...

Live for fun, Loyal to none

Medlem
Skrivet av Zeedarn:

Telefonen. Baserat på hur mycket info som hela tiden matas till olika servrar även om jag inte tycker jag godkänt det och inte kan lista ut var från i telefonen det kommer(vilken app).
Spärrar en del i brandvägg och en del via dns. Svårt att göra när det är på 4G via mobilens egna simkort.

Att allt sen ska vara i app form gör det inte bättre, via webbläsaren känns det i alla fall som man har lite kontroll.

Inte ens kopplat min telefon till min routern, tur att man har obegränsat 5g.

Live for fun, Loyal to none

Medlem

Smarta kameror. Vi skaffade en för att ha koll på kattungen men efter det har jag inte vågat ha den inkopplad med risk för att man eventuellt skulle kunna utnyttja något säkerhetshål och ha koll på en dygnet runt.

På informationssupermotorvägen sedan 1997.

Medlem

Har en Huawei platta i badrummet, är övertygad om att någon kines har sett mig bajsa 3000 gånger vid det här laget :/

Medlem

Det är väldigt sällan jag tänker på dom negativa aspekterna av sånt här. Ibland är ju Google läskig när dom vet vad jag tänker på men det ser jag som en fördel.

- 5090

Medlem

Har ett gäng Kinesiska lampor och fläktar, alla med Wifi. Själv har jag lite svårt att förstå hur det kan vara så billigt att lägga till Wifi i prylar som knappt kostar någonting. Kanske är jag konspiratorisk, men jag tänker mig att det måste vara väldigt frestande att lägga till en mems-mikrofon förklädd till en ytmonterad kondensator och bara aktivera funktionen baserat på ip-adresser som är kopplade till intressanta adresser (politiker, företag eller militära byggnader).

Medlem
Skrivet av Chromatic:

Har en Huawei platta i badrummet, är övertygad om att någon kines har sett mig bajsa 3000 gånger vid det här laget :/

Kan du hitta dig på kartan här?
https://hacked.camera/map/
😛

Svarade datorn (läs Windows) här, då nära nog allt annat är nedlåst på isolerade nät på routern.

Medlem

Valde robotdammsugaren, det faktum att den har in inbyggd kamera som kan aktiveras och göra tillgänglig från mobilen över nätet går att jag inte kan låta bli att undra om man verkligen kan lita på att tillverkarna inte använder den för att spionera på mig, är alltid lite paranoid för vad kameran ser när den är ute och dammsuger

Annars är det väl egentligen datorn i sig, min windows-installation försöker jag hålla helt rent från "suspekta" saker (fast vet vad som döljer sig i alla olika spel, stora som små, man installerar), om jag bootar till linux så är jag betydligt mindre försiktig, bara en sådan sak som att installera ComfyUI för att testa Stable Diffusion lokalt och sedan installera en stor bunt custom nodes från helt okända källor känns minst sagt tveksamt ur säkerhetssynpunkt.

Medlem

Vilken pryl som helst med Windows.

Medlem

Datorn har massa mjukvara på sig som allihopa har möjligheten att ta full kontroll över datorn när de än vill. Åtminstone är mobilen ganska nedlåst och sandbox:ed med permissions osv. På datorn får man bara hoppas ingenting uppdateras med nån keylogger och skärm inspelning (om de inte redan gör så). Jag gör t.ex. bara mina bank grejer på mobilen för den anledningen.

| Asus Prime Z390-A | Intel Core i5 9600K | Corsair Vengeance RGB Pro 32GB | MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z |

Medlem

Har inget känsligt på telefonen, inga "smarta" prylar utöver vatten/avlopp alarm så det fick bli datorn där jag har nästan all personlig info, tonvis med bilder/video etc lagrat. Andraplats NASen fastän den har kryptering och får uppdateringar så...

A midget fortune-teller who escapes from prison is a small medium at large.
Canon 6D, Sigma 24-70/2.8, Canon EF 100/2.8 Macro, Canon EF 70-200/4L IS, Samyang 14/2.8 Canon EF 28/2.8, Tamron 150-600/5-6.3

Medlem

Mer eller mindre allt tillverkat i Kina, så allt?

data, representation av värden, text etc. lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner.
dator, digital automatisk beräkningsmaskin som styrs av ett i dess minne lagrat program.

Medlem

Ingenting egentligen, men svarade annan. Det är väl alla jäkla "smartpluggar" som sitter i överallt..

12600KF 5GHz - NH-D15 - PRIME Z690 - Corsair 32GB - RTX 3070 1980MHz @ 0.975v - 2x SN570 500GB/1TB - RM750 - Meshify 2 C
Logitech G915 TKL - G Pro Wireless - Pro X - Odyssey G7 27"

Medlem

Mobilen för den stannar sällan bara på mitt egna nätverk där den är skyddad bakom brandvägg samt att den används för banktjänster och annat viktigt.

På mitt egna nätverk kan jag enkelt blockera IoT saker från att nå utanför mitt nätverk och ha dem på eget vlan, så det känns inte lika farligt.

Hade jag fortfarande kört Windows hade jag nog svara PCn istället, men just nu kör jag Debian och det ser jag ingen konstigt trafik

Medlem
Skrivet av walkir:

Kan du hitta dig på kartan här?
https://hacked.camera/map/
😛

Svarade datorn (läs Windows) här, då nära nog allt annat är nedlåst på isolerade nät på routern.

Står att det finns hackade enheter i min stad, men sidan visar inte IP-adresser eller så vad jag kan se.

Medlem

På tal om spion och TV, sprang på det här i veckan.
"I enkla drag, tvn tar skärmdumpar av de som visas och skickas vidare och analyserars och där med kunna kartlägga ens tv-vanor och vad man är intressead av."

Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus VG34VQL3A
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc

Medlem
Skrivet av Sh4d0wfi3nd:

Definitivt mina IOT prylar (lampor etc).. Har dem på separat SSID för IOT för de som går på wifi... Det finns en knap jag tryckt för att separera det från mitt normala nätverk men då det är en TP-link har jag inte full koll på om det är nån sorts DMZ heller..
Vi får väl se vad som händer.

Jag föredrar zigbee för iot-prylar just pga det.

Kör med tp-link själv hemma också, så det är nog kört redan innan eftersom dom är så kinesiska dom kan bli

