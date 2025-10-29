Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Söker vänster Airpod Pro 2 lightning version

Söker vänster Airpod Pro 2 lightning version

Hej,

Gör ett försök här: undrar om någon har en vänster AirPod Pro 2 lightning version till salu? Tappade min på en resa och innan jag köper helt nya gör jag ett försök här. Eventuellt om någon har bara en vänster pod så kan jag sälja mitt etui och höger pod om någon vill få till en komplett uppsättning.

Mvh,
Philip

Du kanske har koll och letar billigare lösning men apple säljer annars airpods styckvis med. Dock dyrt (som väntat av apple)

Ja, har sett det. Men för det priset så lägger jag hellre pengarna på ett par AirPods Pro 3 nya faktiskt. Tänkte mest om nån har liggandes och kan sälja något billigare.

Var försiktig med att köpa dem beggade, en version har ett problem med att de börjar skramla som fan.

