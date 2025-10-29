Söker vänster Airpod Pro 2 lightning version

Hej,

Gör ett försök här: undrar om någon har en vänster AirPod Pro 2 lightning version till salu? Tappade min på en resa och innan jag köper helt nya gör jag ett försök här. Eventuellt om någon har bara en vänster pod så kan jag sälja mitt etui och höger pod om någon vill få till en komplett uppsättning.

Mvh,

Philip

