OnePlus Pad 3 - CDON (Mi technology store) Köpråd

OnePlus Pad 3 - CDON (Mi technology store) Köpråd

Hej

Är det någon som har handlat från CDON (Mi technology store)?

Dom säljer denna tablet till billigare pris än konkurenterna
https://cdon.se/produkt/touchscreen-tablet-oneplus-pad-3-wifi...

Finns många trådar om CDON där de flesta avråder från att köpa via dem ö.h.t.

Sedan några år tillbaka så är CDON en ren marknadsplats som inte tar något som helst ansvar för någonting, så du hänvisas till direkt kontakt med säljaren om något går fel.

Kollar du närmare på företaget så står det ett helt annat, tyskt, företagsnamn under kontaktinformation och letar man runt kring det så är det någon random skitfirma vad allt verkar peka på.

Det är nog ingen slump att de skyltar med ett namn som ska föra tankarna till Xiaomi / https://mistore.se/ och magiskt råkar ha en massa kanonpriser. OnePlus är inte heller ett Xiaomi-varumärke.
Skulle hålla mig borta.

Jag hade också avstått. Alldeles för oklara uppgifter om vilket företag som ligger bakom och snabba googlingar ger inget bra intryck.

Tack, jag har också haft lite dålig erfarenhet av att handla på CDON på senare år.

