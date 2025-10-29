Defekta moderkort ? B850 B150 och Z170 + 6600k

pehrnow
Asus TUF B650 plus wifi - Ryzen 7800x3d - Peerless Assassin - ASUS TUF 4070ti SUPER - 32gb Corsair vengeance 6000Mhz CL30 - Corsair Rmx 850w - Asus Proart PA401
Säljer 3 moderkort som defekta, jag köpte dom såhär men har inte tålamod att felsöka speciellt länge
På B850 Lyser DRAM+CPU Led och jag får ingen bild.
På Intel moderkorten får jag ingen bild.
Alla pins ser bra ut , följer med en 6600k för att testa Intel moderkorten.
Jag har endast haft ett par DDR5 och en Ryzen 7600 för att testa B850.
Prioriterar om någon vill köpa allt till ett bättre pris än att sälja styckvis, min tanke är att avsluta auktionen så snart jag får ett bud som verkar okej.
