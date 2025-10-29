Creality K1 3D-skrivare

Tjena SweClockers!

Dags att sälja 3D-skrivaren i förmån för annat. Den är inköpt på Inet den 2024-01-26. Sedan dess har jag uppgraderat den med kamera köpt direkt av Creality, samt bytt ut hotend och resterande huvuddelar till senaste snittet, vilket effektivt gör denna till K1C-modellen. Jag har även köpt ny bäddskiva, som ger både bättre prints och är tvådelad om man önskar högblank eller mer kornig botten.

Skrivaren ansluts enkelt via Wifi, där du då sedan kan skriva ut direkt från mobilapp eller genom Creality Print-mjukvaran (alternativt annan önskad mjukvara, likt Orca Slicer). Det går även utmärkt att ladda ett USB-minne med printfilerna och köra den helt offline.

Jag har tidigare kört med rootad firmware, men har inför försäljning återställt till original samt uppdaterat firmware till senaste officiella version. Jag har även funktionstestat så allt är sjyst.

Utöver själva skrivaren medföljer en stenplatta med isolerad botten för minimalt med vibrationer, perfekt om man bor i lägenhet och vill köra nattetid utan att störa grannar. Alla verktyg som behövs skickas med, samt en halvt använd och en helt oanvänd PLA+ spole med filament som passar bra för högprecisionsutskrifter.

Jag kanske har kvar originalkartongen också, får kika i källaren senare. Men skulle rekommendera att skrivaren hämtas på plats hos mig i Gävle för att minimera risken för fraktskador. Skulle den mot förmodan ändå skickas, då blir det utan stenplattan och filament.

Frågor? Funderingar? Köpsugen?

Skicka ett PM eller tagga mig (@Yatagarasu) i annonsens kommentarfält.

