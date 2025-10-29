Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Datorkomponenter (MB, RAM, GPU, CPU)



Säljer några komponenter från min nuvarande gamingdator då intresset inte finns för tillfället. Ser helst att man tar allt som en paket men separat kan eventuellt fungera ifall intresse för allt inte finns. Bud i kommentarerna. Kan fraktas eller hämtas men köpare betalar frakt.

GPU
Intel Arc B580 12GB Limited Edition
Kvitto & originalkartong. Inköpt i somras.

CPU
AMD Ryzen 7 5800X 3.8 GHz 36MB
Kvitto & originalkartong. Inköpt i fjol.

CPU Kylare
Noctua NH-U12A Chromax Black
Kvitto & originalkartong. Inköpt i fjol.

Moderkort
MSI X570 MPG GAMING EDGE WIFI
Endast originalkartong.

Minne (32gb)
2x Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance LPX Svart
Kvitto på senaste paret som är inköpt i år.

2000+frakt utan grafikkort

Intel Arc B580 12GB Limited Edition 2000 kr + frakt

