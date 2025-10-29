Gaming dator

Jonasak
Hej,
Tänkte sälja min dator som knappt används. Har i princip enbart använts för några timmar valorant samt CS.
Processor: Intel (R) Core (TM) i7-9700K 3.60 GHZ
Moderkort: ASUS Prime Z 390 M - Plus
Ram minne: 32GB Corsair DDR4 Ram
Hårddisk: 500GB Sata Nvme
Grafikkort: Asus RoG GTX 1080 Ti Gaming
Nätaggregat: Corsair RM850X (850w) modulärt nätaggregat
TP Link AX3000 Wifi- 6
Chassi: Fractal Design Meshify 2 Compact
Kylning: Noctua Chromax Black chassi-fläktar samt Noctua NH-D15 Chomax Black processorkylare.
Bud startar på 4000
Finns i Uppsala.
