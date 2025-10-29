Gaming dator

Hej,

Tänkte sälja min dator som knappt används. Har i princip enbart använts för några timmar valorant samt CS.

Processor: Intel (R) Core (TM) i7-9700K 3.60 GHZ

Moderkort: ASUS Prime Z 390 M - Plus

Ram minne: 32GB Corsair DDR4 Ram

Hårddisk: 500GB Sata Nvme

Grafikkort: Asus RoG GTX 1080 Ti Gaming

Nätaggregat: Corsair RM850X (850w) modulärt nätaggregat

TP Link AX3000 Wifi- 6

Chassi: Fractal Design Meshify 2 Compact

Kylning: Noctua Chromax Black chassi-fläktar samt Noctua NH-D15 Chomax Black processorkylare.

Bud startar på 4000

Finns i Uppsala.

