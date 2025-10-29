Dinkefing
Medlem
●
Om jag vill testa stabiliteten på min dator gäller Prime95 fortfarande eller är det andra alternativ som gäller?
Prime95 fungerar alldeles utmärkt för att stresstesta full last. Dock klockar CPU ner sig en aning vid full last så det går inte att enbart använda Prime95 som stabilitetstest utan du behöver köra andra tester också där processorn får möjlighet att överklocka enskilda kärnor. Där fungerar t.ex. 3DMark bättre.
Finner du på SweClockers Jobb.
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.