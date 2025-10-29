Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Gäller Prime95 fortfarande?

Om jag vill testa stabiliteten på min dator gäller Prime95 fortfarande eller är det andra alternativ som gäller?

Prime95 fungerar alldeles utmärkt för att stresstesta full last. Dock klockar CPU ner sig en aning vid full last så det går inte att enbart använda Prime95 som stabilitetstest utan du behöver köra andra tester också där processorn får möjlighet att överklocka enskilda kärnor. Där fungerar t.ex. 3DMark bättre.

