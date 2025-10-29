Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

K: ITX gaming dator

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

K: ITX gaming dator

Hej

Söker en dator ITX, eller mindre mAtX
Har du alla delar går det bra utan chassi

Ska klara bf6.

Pris ca 8000-12.000kr

Läs hela annonsen här

Visa signatur

/SAnDis - Pew pew

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har en modern 6.1 liters itx dator, kan säljas med eller utan gpun beroende på ditt behov, ge mig ett bud i pm om den kan vara intressant?

D19 Pro chassi (cobalt riser från louqe)
Intel Core Ultra 5 245K (14 kärnor)
MSI b860i Edge Ti Wifi 7 ITX (Thunderbolt 4)
G.skill Trident Z5 Royal Silver 6400/32 XMP
1TB Kingston Fury Renegade G5 Gen5 (14200r/11000w)
Palit Geforce RTX 2060
Corsair SF600 Platinum

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar