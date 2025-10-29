K: ITX gaming dator

Har en modern 6.1 liters itx dator, kan säljas med eller utan gpun beroende på ditt behov, ge mig ett bud i pm om den kan vara intressant?

D19 Pro chassi (cobalt riser från louqe)

Intel Core Ultra 5 245K (14 kärnor)

MSI b860i Edge Ti Wifi 7 ITX (Thunderbolt 4)

G.skill Trident Z5 Royal Silver 6400/32 XMP

1TB Kingston Fury Renegade G5 Gen5 (14200r/11000w)

Palit Geforce RTX 2060

Corsair SF600 Platinum