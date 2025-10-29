K: ITX gaming dator

SAnDis
Hej
Söker en dator ITX, eller mindre mAtX
Har du alla delar går det bra utan chassi
Ska klara bf6.
Pris ca 8000-12.000kr
Har en modern 6.1 liters itx dator, kan säljas med eller utan gpun beroende på ditt behov, ge mig ett bud i pm om den kan vara intressant?
D19 Pro chassi (cobalt riser från louqe)
Intel Core Ultra 5 245K (14 kärnor)
MSI b860i Edge Ti Wifi 7 ITX (Thunderbolt 4)
G.skill Trident Z5 Royal Silver 6400/32 XMP
1TB Kingston Fury Renegade G5 Gen5 (14200r/11000w)
Palit Geforce RTX 2060
Corsair SF600 Platinum
