1070ti, 8700k, Z390-F, 16GB DDR4

Har lite delar som har legat på hyllan ett tag, som någon annan kanske har bättre användning av än att samla damm
GTX 1070 Ti 8GB KFA2
Asus ROG Strix Z390-F Gaming
i7 8700K
16GB (2x8) DDR4 3200MHz, Corsair Vengeance RGB PRO CL16
Säljer helst inte delarna separat.
600+ frakt!
PC : Lian Li A3 - 13600k - 32Gb 6200mhz DDR5 - 2x 2tb kingston m.2 - Asus Asus Prime RX 9070 XT 16GB - Asus ROG Strix LC II 280mm
800:- hämtar!
P182 | EP35-DS3 | E5200 | XMS2 DDR2 2X2GB | HD4850 | WD6400AAKS 640GB X2 + SPINPOINT F1 1TB
