Dator 5090 Custom loop

g0pp3
Medlem ★
●
Hej,
Säljer min custom loop 5090 dator pga tidsbrist att använda den så mycket så kollar om någon härinne kan vara intresserad.
Specifikationer:
MSI GeForce RTX 5090 32GB Suprim Liquid SOC + Alphacool Core vattenblock
MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI
Intel Core Ultra 7 265KF 3.9 GHz 66MB (~35k i Cinebench R23)
G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 Neo RGB Svart AMD Expo(kan säljas med andra nya teamgroup 7600mhz cl36 sk-hynix om man vill ha högre hastighet)
Corsair AX1600i 1600W PSU + 12v-2x6 kabel
Antec Flux Pro Svart
9st Corsair RS120 MAX 120mm fläktar
Aquacomputer Aqualis Reservoar + Aquacomputer D5 Next pump
EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1700 Full Nickel
EK-Quantum kopplingar
EK ZMT 16/10 slang
2st Alphacool NexXxos ST-30 360mm radiatorer
1st Ekwb P360 multiport 360mm radiator
Endast kört med Aquacomputer klar vätska.
Kan eventuellt säljas i delar beror på vad man är intresserad utav. Byte emot sämre grafikkort + mellanskillnad kan vara intressant också.
Säljes till vem jag vill osv och om jag tycker priset är rätt annars får den leva vidare som dammrått samlare.
Finns i Malmö området, kan mötas upp om man kommer längre ifrån.
Finner du på SweClockers Jobb.
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.