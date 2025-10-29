Dator 5090 Custom loop

Hej,

Säljer min custom loop 5090 dator pga tidsbrist att använda den så mycket så kollar om någon härinne kan vara intresserad.

Specifikationer:

MSI GeForce RTX 5090 32GB Suprim Liquid SOC + Alphacool Core vattenblock

MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI

Intel Core Ultra 7 265KF 3.9 GHz 66MB (~35k i Cinebench R23)

G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 Neo RGB Svart AMD Expo(kan säljas med andra nya teamgroup 7600mhz cl36 sk-hynix om man vill ha högre hastighet)

Corsair AX1600i 1600W PSU + 12v-2x6 kabel

Antec Flux Pro Svart

9st Corsair RS120 MAX 120mm fläktar

Aquacomputer Aqualis Reservoar + Aquacomputer D5 Next pump

EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1700 Full Nickel

EK-Quantum kopplingar

EK ZMT 16/10 slang

2st Alphacool NexXxos ST-30 360mm radiatorer

1st Ekwb P360 multiport 360mm radiator

Endast kört med Aquacomputer klar vätska.

Kan eventuellt säljas i delar beror på vad man är intresserad utav. Byte emot sämre grafikkort + mellanskillnad kan vara intressant också.

Säljes till vem jag vill osv och om jag tycker priset är rätt annars får den leva vidare som dammrått samlare.

Finns i Malmö området, kan mötas upp om man kommer längre ifrån.

