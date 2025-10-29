Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Dator 5090 Custom loop

Hej,
Säljer min custom loop 5090 dator pga tidsbrist att använda den så mycket så kollar om någon härinne kan vara intresserad.

Specifikationer:

  • MSI GeForce RTX 5090 32GB Suprim Liquid SOC + Alphacool Core vattenblock

  • MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI

  • Intel Core Ultra 7 265KF 3.9 GHz 66MB (~35k i Cinebench R23)

  • G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 Neo RGB Svart AMD Expo(kan säljas med andra nya teamgroup 7600mhz cl36 sk-hynix om man vill ha högre hastighet)

  • Corsair AX1600i 1600W PSU + 12v-2x6 kabel

  • Antec Flux Pro Svart

  • 9st Corsair RS120 MAX 120mm fläktar

  • Aquacomputer Aqualis Reservoar + Aquacomputer D5 Next pump

  • EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1700 Full Nickel

  • EK-Quantum kopplingar

  • EK ZMT 16/10 slang

  • 2st Alphacool NexXxos ST-30 360mm radiatorer

  • 1st Ekwb P360 multiport 360mm radiator

Endast kört med Aquacomputer klar vätska.

Kan eventuellt säljas i delar beror på vad man är intresserad utav. Byte emot sämre grafikkort + mellanskillnad kan vara intressant också.

Säljes till vem jag vill osv och om jag tycker priset är rätt annars får den leva vidare som dammrått samlare.

Finns i Malmö området, kan mötas upp om man kommer längre ifrån.

